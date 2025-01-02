Зеленський розповів, як збирається повернути українців з-за кордону

Зеленський запевнив, що для повернення своїх громадян Україна "має речі, які точно спрацюють".

Україна має план повернення українців з-за кордону після завершення війни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій Юлії Галушці та Єгору Гордєєву, яке він дав разом із дружиною Оленою Зеленською 2 січня.

Зеленський прокоментував, чи дійсно Україна просить європейські країни скасувати допомогу українським біженцям, щоб ті були змушені повертатися додому.

Також читайте Україна закликає ЄС припинити допомогу біженцям і готує радикальні методи повернення українців на батьківщину — El Pais

Президент запевнив, що "це не Україна просила". Навпаки, низка зарубіжних лідерів хотіли залишити в їхніх країнах українських біженців, які знайшли роботу і платять податки, але повернути в Україну тих, хто є отримує соціальну допомогу.

"Є багато українців за кордоном. Там, де українці – їх взяли як дешеву робочу силу, побачили, що вони якісніше (працюють – ред.), аніж їхні громадяни – то ці хай працюють, ці хай будуть. Вони самі диференціювали українців, вибачте, так воно і є", – відверто сказав він.

Зеленський запевнив, що у спілкуванні із західними партнерами пропонував винести питання українських біженців на відкрите обговорення, проте "ніхто з них не хоче" публічно озвучувати таку позицію.

"Вони (західні країни – Ред.) рахують свої гроші, скільки вони використовують щорічно на підтримку українців за кордоном. "А ось ці українці, які не працюють, ви їх заберіть”, – вони кажуть. А як забрати? – "Ну ви їм скажіть повернутися". Я їм кажу: "Дивіться, давайте так: трішки більше ППО, і я скажу "Повертайтесь всі". Але ж дивіться, я буду повертати всіх, а не тих, хто у вас не працює", – розповідає президент.

Натомість, за його словами, європейські країни зацікавлені, щоб українці, які працюють, залишилися за кордоном.

"Вони кажуть: “Ні, ті, що в нас працюють – хай працюють, а ця частина хай повертається”. Тобто, ті, хто працює, їм яка різниця, що їх підтримують – вони працюють, сплачують вже податки. А на цих вони витрачають гроші. Ось таке відношення деяких лідерів", – сказав Зеленський.

Як Україна повертатиме своїх громадян

Зеленський запевнив, що для повернення своїх громадян Україна "має речі, які точно спрацюють". Він певен, що "велика кількість людей хоче повернутися. А повертатися українців заохотить безпекова ситуація – закінчення гарячої стадії війни чи повне її завершення, або хоча б відсутність ракетних чи дронових атак.

Також читайте Науковець спрогнозував, скільки українських біженців повернуться додому після війни

Крім того, важливі відсутність воєнного стану і повоєнна відбудова та виділені на неї кошти. Президент вважає, що післявоєнна відбудова створить нові робочі місця, за якими "приїдуть люди".

Крім того, президент згадав про "окремі програми" для поверння українців, не уточнивши, які саме.

"Вони є, вони напрацьовані, і для них потрібен мирний час", – підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський сказав, коли можливі вибори в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ПОДРУЖЖЯ ЗЕЛЕНСЬКИХ приголомшило відвертими зізнаннями! | ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.