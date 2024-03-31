Зеленський шокував українців невтішним прогнозом про перебіг війни — огляд

Український президент відверто спробував пояснити американському журналістові стан справ на фронті і як розвиватиметься ситуація без допомоги США.

Чергове інтерв'ю Володимира Зеленського одному з топових західних ЗМІ сколихнуло світ та збентежило українців. Президент відверто розповів про те, чи зможе Україна стримати російську агресію без американської допомоги.

Про те, яка наразі головна проблема на фронті, яка загроза існує для великих українських міст і яке послання Зеленський передав Конгресу США — йдеться в ексклюзивному огляді Артема Зябкіна на TSN.UA.

Як відбувалося гучне інтерв’ю Зеленського

Мало кому з людей не тільки в Україні, а й в усьому світі вдалося потрапити на Банкову до Офісу президента, та ще й у розпал війни. Від самого початку вторгнення урядовий квартал Києва надійно охороняється.

Мабуть, саме тому журналіст американського видання The Washington Post Девід Ігнатіус почав х того, що описав президента, який сидів перед ним і розмовляв під запис, але не на камеру.

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“Зеленський дав інтерв’ю у засипаному мішками з піском президентському будинку, який добре охоронявся, який, здавалося, був майже порожнім після більш ніж двох років війни. Охорона була настільки жорсткою, що мені довелося здати свої пластикові фломастери. Але Зеленський виявився таким же жвавим і забійним, як і тоді, коли зухвало стояв на подвір’ї, коли почалася війна.

Зеленський, актор, який став президентом країни, що воює, тепер повністю вживається в цю роль. На ньому був звичний український військовий світшот і бойові штани. Тут, на рідному полі, він виглядав менш виснаженим, ніж приблизно місяць тому на безпековій конференції в Мюнхені. Здається, йому подобається бути символом нації у стані війни”, - так описав він ситуацію під час інтерв’ю.

Чи продовжить Україна бомбити російські НПЗ

Першим, про що журналіст запитав Зеленського, були українські атаки по російських нафтопереробних заводах. Раніше ЗМІ писали, що успішні українські атаки дронами, які за короткий час вибили аж 12% усієї російської нафтопереробки, обурили адміністрацію Байдена. Все через можливе підвищення цін на паливо в США незадовго до президентських виборів.

Зеленський схоже, поставив крапку у всіх дискусіях навколо цього.

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“Президент Володимир Зеленський відповів різко і звернувся до Конгресу, в той самий час, коли російські ракети обстрілювали південь України: “Дайте нам зброю, щоб зупинити російські атаки, або Україна посилить свої контратаки на російські аеродроми, енергетичні об’єкти та інші стратегічні цілі”, - йдеться у статті.

Девід Ігнатіус пише: “Зеленський відчуває, що у нього немає іншого вибору”. Російські ракети та бомби продовжують нищити українську енергосистему та критичну інфраструктуру - президент вимушений бити у відповідь - в надії на створення системи стримування.

“Я запитав у Зеленського, чи офіційні особи США застерігали від таких атак на енергетичні об’єкти в Росії, як подейкують у Вашингтоні. “Реакція США на це не була позитивною”, — підтвердив він, але Вашингтон не міг обмежити розміщення Україною власної зброї власного виробництва. “Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете”.

Зеленський знає як зупинити росіян

На думку президента Зеленського, єдиний спосіб зупинити терористичні атаки Росії на українську енергетику - змусити її заплатити за це.

“Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергосистему, і росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. … Це справедливо. Коли Росія припинить ці кроки, ми зупинимося", - сказав він.

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Допомогти Україні припинити безкінечні бомбардування РФ можна хоч зараз і для цього потрібні американські ракети ATACMS з дальністю майже 500 кілометрів.

“Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами: все — газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі”, — сказав Зеленський.

“ATACMs, це відповідь”, — продовжив він. Зеленський сказав, що хоче використовувати ракети більшої дальності не для нападу на територію Росії, а по аеродромах у Криму.

“Коли Росія дізнається, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод. Зараз ми їх витіснимо з аеродромів Криму”, - пояснив він.

Спитали у Зеленського і його думку про те, чому ракети досі не в Україні і чому президент Байден такий “обережний”, коли йдеться про зброю.

“Я думаю, що він обережно ставиться через можливий ядерний удар з боку Росії”, – відповів Зеленський.

Його власна думка полягає в тому, що Володимир Путін не ризикнув би обмінюватися ядерними ударами, але він визнав, що російський лідер непередбачуваний: “Він божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100 відсотків сказати, що він буде робити. Ось чому Байден обережний”.

Чи буде Україна відступати

Без американської допомоги Україна почне потроху відступати. Ось така неприємна правда від Зеленського. Як пише журналіст, український президент відверто спробував пояснити йому стан справ, взяв листочка, ручку і намалював просто схему фронту.

"Якщо вам потрібно 8 000 пострілів на день, щоб захистити лінію фронту, а у вас є лише, наприклад, 2 000 пострілів, ви повинні робити менше. Як? Звісно, повернутися назад. Зробити лінію фронту коротшою. Якщо вона прорветься, росіяни можуть піти на великі міста”, - йдеться у статті.

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ЗСУ постійно шукають “якийсь спосіб” не відступати і після захоплення росіянами Авдіївки в лютому Україна стабілізувала ситуацію на фронті завдяки "розумним крокам" військових, каже президент.

“Зеленський дав жахливу характеристику своєму противнику. “Путін хитрий, але не розумний”, — сказав він. “Коли ви боретеся з розумною людиною, це боротьба за правилами. Але коли воюєш з хитрим, це завжди небезпечно”.

Заглядаючи вперед, Зеленський сказав, що варіанти України залежать від рішення Конгресу. Поки Україна впевнена, що її продовжує підтримувати США, “ми залишатимемося там, де ми зараз є на Сході”. За його словами, Україна може проводити обмежені наступальні операції, але “щоб їх витіснити, нам потрібно більше зброї”.

“Ми втратили півроку”, поки Конгрес сперечався, сказав він. “Ми більше не можемо гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між сторонами”. Він сказав, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у війні. “Якщо Україна впаде, Путін розділить світ” на друзів і ворогів Росії, сказав він”, - переказав зміст відвертих пояснень українського президента американський журналіст.

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Нагадаємо, раніше конгресмен-республіканець Майкл Маккол повідомив, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує після великодніх канікул винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні.

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