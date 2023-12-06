Зеленський скасував виступ у Конгресі США: останні подробиці скандалу навколо допомоги Україні

Пані посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що Зеленський не планував влаштовувати грандіозний чи публічний виступ.

Український дипломатичний десант 6 грудня у Вашингтоні, щоб вмовити Конгрес США якомога скоріше проголосувати за виділення допомоги Україні. У Білому ж домі просто обурені витівками своїх парламентарів. Не стримався навіть Байден.

Останні подробиці скандалу навколо допомоги Україні, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Неочікуване рішення Зеленського

Ще 5 грудня президент Зеленський збирався виступити на закритому засіданні Конгресу США. За даними американських ЗМІ, український лідер мав переконати сенаторів таки проголосувати за довгоочікуваний бюджет для України. Але сталося не так як гадалося.

Як заявив лідер демократів Чак Шумер, в останню хвилину президент України скасував виступ. Замість українського лідера переконувати американських парламентарів вийшов їхній колега – демократ Марк Ворнер, який добре знається на Україні.

Так чому ж зірвався виступ Зеленського? Першим це прокоментував міністр оборони Рустем Умєров. 6 грудня він разом з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та очільником Офісу призидента Андрієм Єрмаком перебувають в США – саме для того, аби дотиснути такий потрібний результат для України. Після низки зустрічей з сенаторами, Умєров дав інтерв’ю для телеканалу FoxNews.

Це видання вважається прореспубліканським, а його представники частенько топлять за Трампа. Тож, це був ідеальний майданчик для спілкування з виборцями тих, хто ніяк не проголосує за допомогу Україні. Їх конче треба переконати – Україна здатна перемогти Путіна, а для цього їй потрібно повернути всі свої території.

Умєров назвав успіхи України

Не треба забувати, що після невдалої спроби Росії підкорити Україну бліцкригом, ЗСУ уже звільнили половину окупованих від 2022 року територій. Поодовжує Україна робити це і зараз, втім потроху. Восени 2023-го експерти у мережі сперечались, чи вдалося ЗСУ пробити так російську оборону на Півдні. Умєров поставив на цьому жирну крапку – ЗСУ здолали 2 з 3 оборонних ліній. Наразі у держави є плани і на 2024 рік.

Де мав виступити Зеленский?

Але ж повернемось до Зеленського. Чому президент скасував свій виступ перед конгрессменами? Умєров пояснив це коротко, але не дуже ясно. Каже, на війні ситуація змінюється часто. А от пані посол України в США Оксана Маркарова пояснила рішення Зеленського куди ясніше.

Треба розуміти, що Зеленський не планував влаштовувати грандіозний чи публічний виступ. В американському парламенті частенько проходять такі собі закриті брифінги, коли парламентарі та урядовці спілкуються та сперечаються навколо тих чи інших питань. Так от Зеленський мав приєднатися до одного з таких обговорень. Проте в останній момент ситуація змінилась.

"Нічого катастрофічного насправді не сталося. Ви знаєте, президент виступав перед Конгресом, проводить низку брифінгів. Сьогодні було заплановано цілу низку внутрішніх брифінгів, закритих брифінгів, на яких виступали Остін (міністр оборони США – ред.) та інші представники адміністрації. Була ідея в одному з кількох цих брифінгів, щоб мати можливість долучитися. Саме тому, що на них обговорювалися не лише питання України, а й внутрішні питання, тому ми сьогодні не брали участі", – пояснила Маркарова.

До того ж це зовсім не завадило Умєрову, Стефанчуку та Єрмаку пізніше зустрітися зі спікером Палати представників США Майком Джонсом. Їх зустріч була продуктивною та теплою, зауважила Маркарова.

Проте переконати республіканців схоже не вдалося. При чому справа не в Україні як такій, а в особливості законопроєкту про бюджет.

Що заважає конгресменам підтримати Україну?

В одному документі конгресмени зібрали усіх та все, що хотіли б профінансувати: Україну, Ізраїль та навіть мексиканський кордон. І саме по останньому питанню вони і не можуть зійтися. Але ж заради політичного хайпу не цураються брязкати українським питанням і таким чином шантажувати Білий дім та демократів.

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Але терпець уривається. Із жорсткою заявою вийшов президент Джо Байден. "Ми збираємося отримати своє - фінансову допомогу для України. Нездатність підтримати Україну – це просто божевілля. Це суперечить інтересам США", – заявив він.

Щось стрельнуло в голову й іншому нашому великому другу. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не є союзником Україні.

"Ми робимо те, що можемо. Те саме стосується майже всіх інших союзників і партнерів. По-перше, ми не союзник України. Ми не перебуваємо в одному Альянсі", – сказав Пісторіус.

Що мав на увазі міністр оборони Німеччини?

У німців завжди все “під лінієчку”. Так само і в питаннях юридичних. Ми не в НАТО, тож і не союзники для ФРН, але уж точно близькі партнери та друзі. Ну бо Берлін у деяких питаннях допомагає нам найбільше, якщо не брати до уваги США. Зокрема там пообіцяли у найближчі місяці надати Україні 200 тисяч артелерійських снарядів натівського зразку.

А от в Британії словами не кидаються, а роблять дружню справу. Лондон пообіцяв виділити Україні зимовий пакет допомоги на 29 мільйонів фунтів стерлінгів. Так це не багато, як зазвичай, утім гроші підуть на гуманітарні потреби, щоб підтримати найуразливіших українцев, зокрема дітей та літніх людей.

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ЦЕ БОЖЕВІЛЛЯ!" Зеленський скасував виступ у Конгресі США! Байден зробив гучну заяву про Україну!