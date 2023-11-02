Зеленський скликав усіх: що відбувається на фронті, де найзапекліші бої та чи вдасться ворогу піти в наступ

Президент України Володимир Зеленський 2 листопада повідомив про загострення на фронті. Ворог намагається лізти на одному з напрямків, де уже отримував по зубах. Президент скликав усіх силовиків.

Що задумали рашисти та де зараз йдуть найзапекліші бої, розповів в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Важливе повідомлення Зеленського

На щоденному селекторному зібранні на Банковій президенту доповіли про нове загострення на фронті. І йдеться не про Авдіївку або Куп’янськ, де віднедавна великими силами атакує ворог. А про ділянку південніше. На початку 2023-го там ворог зазнав величезних втрат, але, схоже, планів захопити це місто не полишив.

Скриншот / Telegram

Нагадаємо, у січні 2023-го під Вугледаром рашисти зібрали потужний брронетанковий кулак та пішли у наступ. Втративши до 5 тисяч елітного особового складу та десятки одиниць техніки, рашисти відступили. Схоже, цього разу історія повторилася.

Авдіївка тримається

Продовжують тиснути вороги і під Авдіївкою. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі телемарафону “Єдині новини” пояснив задум росіян на Донеччині.

Чотири ворожих ЗРК за тиждень

Мають важливі успіхи і ЗСУ. Про них заговорили у британській розвідці. Лише за останній тиждень Україна знищила щонайменше 4 новітні російські зенітно-ракетні комплекси. Вони, на думку британців, стратегічно важливі для окупантів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 November 2023.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/2rCvub7o8d — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 2, 2023





“Росія давно віддає перевагу високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії. Нещодавні втрати підкреслюють, що російська Об’єднана система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, швидше за все, ці втрати посилять і без того значне навантаження на інші системи та операторів”, — йдеться у повідомленні.



Звітували президенту про ситуацію і представники Міноборони, а також розвідка. В України є успіхи на Чорному морі.



“Також підсумували результати роботи “зернового коридору” за жовтень. Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть впевненості нам і перевізникам”, — написав Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Розповіли на Банковій і нові потужні міжнародні ініціативи. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував зустріч на топ-рівні.

Скриншот / Telegram

Зараз міжнародна підтримка України — чи не найважливіший фактор цієї війни. Про це заявляв навіть Залужний у своїй колонці в The Economist. “Залізний генерал” описав проблеми та першочергові завдання для Збройних сил. Вони потребують модернізації та впровадження нових технологій. Сподіваємось, наші партнери почули генерала та зроблять відповідні висновки.

Скриншот / The Economist

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