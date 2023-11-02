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Зеленський скликав усіх: що відбувається на фронті, де найзапекліші бої та чи вдасться ворогу піти в наступ

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
Дата публікації
Перегляди
1960
Час на прочитання
3 хв
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Зеленський скликав усіх: що відбувається на фронті, де найзапекліші бої та чи вдасться ворогу піти в наступ

Володимир Зеленський / Колаж: TSN.ua

Українські воїни продовжують давати відсіч окупантам.

Президент України Володимир Зеленський 2 листопада повідомив про загострення на фронті. Ворог намагається лізти на одному з напрямків, де уже отримував по зубах. Президент скликав усіх силовиків. 

Що задумали рашисти та де зараз йдуть найзапекліші бої, розповів в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Важливе повідомлення Зеленського

На щоденному селекторному зібранні на Банковій президенту доповіли про нове загострення на фронті. І йдеться не про Авдіївку або Куп’янськ, де віднедавна великими силами атакує ворог. А про ділянку південніше. На початку 2023-го там ворог зазнав величезних втрат, але, схоже, планів захопити це місто не полишив.

Скриншот / Telegram / ©
Скриншот / Telegram

Нагадаємо, у січні 2023-го під Вугледаром рашисти зібрали потужний брронетанковий кулак та пішли у наступ. Втративши до 5 тисяч елітного особового складу та десятки одиниць техніки, рашисти відступили. Схоже, цього разу історія повторилася.

Авдіївка тримається

Продовжують тиснути вороги і під Авдіївкою. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі телемарафону “Єдині новини” пояснив задум росіян на Донеччині.

Чотири ворожих ЗРК за тиждень

Мають важливі успіхи і ЗСУ. Про них заговорили у британській розвідці. Лише за останній тиждень Україна знищила щонайменше 4 новітні російські зенітно-ракетні комплекси. Вони, на думку британців, стратегічно важливі для окупантів. 



“Росія давно віддає перевагу високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії. Нещодавні втрати підкреслюють, що російська Об’єднана система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, швидше за все, ці втрати посилять і без того значне навантаження на інші системи та операторів”, — йдеться у повідомленні.

Звітували президенту про ситуацію і представники Міноборони, а також розвідка. В України є успіхи на Чорному морі.

“Також підсумували результати роботи “зернового коридору” за жовтень. Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть впевненості нам і перевізникам”, — написав Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Розповіли на Банковій і нові потужні міжнародні ініціативи. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував зустріч на топ-рівні.

Скриншот / Telegram / ©
Скриншот / Telegram

Зараз міжнародна підтримка України — чи не найважливіший фактор цієї війни. Про це заявляв навіть Залужний у своїй колонці в The Economist. “Залізний генерал” описав проблеми та першочергові завдання для Збройних сил. Вони потребують модернізації та впровадження нових технологій. Сподіваємось, наші партнери почули генерала та зроблять відповідні висновки.

Скриншот / The Economist / ©
Скриншот / The Economist

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рашисти пішли в наступ! ЗЕЛЕНСЬКИЙ терміново скликав усіх!

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1960
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