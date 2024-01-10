Зеленський терміново зібрав усіх командувачів у Києві: деталі особливого засідання Ставки

Президент Зеленський скликав термінову зустріч. В офлайн-форматі прибули усі армійські командувачі. На фоні величезних корупційних скандалів після перевірки у Міноборони на Ставці говорили про проблеми постачання в ЗСУ.

Деталі зустрічі на Банковій розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Зеленський скликав усіх

Важлива Ставка у президента. Зеленський зібрав командувачів усіх основних напрямків на фронті, а також усіх відповідальних за забезпечення фронту: голів Міноборони, Міністерства стратегічної промисловості та Мінцифри. Обговорили питання, яке турбує кожного без винятку — зокрема, забезпечення для військових.

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Говорили про наболіле

Говорили на Ставці і про наболіле. Україною пронеслася низка корупційних скандалів, пов’язаних із закупівлями. Більшість з них стосується ще 2022 року, але оборудки “чинуш” не тільки наробили чималого галасу, але й позбавили військових необхідного — достатньої кількості якісних бронежилетів, зимових курток, а також харчування, за які переплатили щонайменше десятки мільйониів гривень, які осіли в кишенях корупціонерів.

Чого вартує лише скандал з львівським бізнесменом Гринкевичем, який просто не вилазячи із вишиванки, схоже, наживався на ЗСУ роками. Сам він це спростовує, утім уже намагався підкупити ДБР, а також главреда “Української правди”, щоб видання не публікувало проти нього “негатив”. А ось це все, погодьтесь, президент не міг залишити без відповіді!



“Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань”, — йдеться у повідомленні Зеленського.

Вся правда про корупцію в Міноборони

Нагадаємо, що 9 січня із заявою вийшов і міністр оборони Рустем Умєров. Він вирішив не ховати сумної правди та відверто заявив — впродовж 4 місяців спеціальна комісія проводила обіцяний аудит у його міністерстві. В результаті ретельного аналізу, аудитори знайшли фактів корупції у Міноборони аж на 10 мільярдів гривень. Так у відомстві почали боротися з хабарництвом з середини системи.

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Згадав президент і про ППО. Російська ракетна атака 8 січня показала, що Україні потрібно більше західних систем, щоб збивати російські балістичні ракети та “Кинджали”. До того ж, у мережі уже обговорюють появу в росіян нових “Шахедів” з авіаційними двигунами — спритніших та більш маневрених, а також появу північнокорейських ракет, схожих на “Іскандери”. Президент уже має попередні висновки від військових.

“Інша важлива тема – ППО. Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури”, — написав Зеленський.

Сколихнула мережу й інша новина. Як пише видання Bloomberg, 16 грудня 2023 року США та інші партнери України скликали секретну зустріч у Саудівській Аравії, де обговорили “мирний план” та закінчення війни.

Про що “домовились” в Саудівській Аравії?

Попри кричущі заголовки та численні спекуляції у Мережі, треба пояснити, що саме обговорювали сторони і хто представляв країни. Йдеться про зустріч у форматі радників з національної безпеки країн. На таких зустрічах Україну зазвичай представляє Голова Офісу президента Андрій Єрмак. А обговорювали присутні не “замороження” війни і не поступки Путіну, як комусь могло здатися, а українську “формулу миру”, яку світу презентував саме президент Зеленський.

Нагадаємо, у ней передбачені повне повернення захоплених територій Україні, компенсація збитків, притягнення російської верхівки до відповідальності, а також окреслені сфери, до яких охочі держави можуть приєднатися задля зміцнення української та світової безпеки. Наприклад, ядерна безпека. Тому без паніки.

Кулуари “мирних” перемовин

Але на зустрічі було і дещо цікаве. За словами анонімних джерел видання, присутні розділилися на два табори — для повноти розуміння дозволимо собі назвати їх Заходом та “Глобальним півднем”. Перші разом з Україною та її ключовими партнерами одразу відмовились розглядати будь-які прямі перемовини з Путіним. Це гарна новина. Проте протилежний табір — “Глобальний південь” — з ними не погодився і пропонував вислухати кремлівського диктатора.

Тож, підсумовують журналісти, зустріч не дала значних зрушень. Крім того, на її успіх вплинули інші фактори: занепокоєність країн “недостатніми” успіхами України на фронті та явні внутрішні суперечки в США та ЄС щодо допомоги Україні.

Цікаво й те, хто був присутній на засіданні в Ер-Ріяді. Там були такі важковаговики як Індія, Саудівська Аравія та Туреччина. Втім обійшлося без Китаю та Бразилії. Саме залученість Пекіну могла б у перспективі змусити зайняти українську сторону. Поки ж цього не відбулось.

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Натомість є й гарні новини з фронту. Не встиг закінчитися український контрнаступ, як уже не вдався російський. Про це написав німецький журналіст та аналітик з Bild Юліан Рьопке. За його оцінкою, яка спирається на відкриті джерела, путінська осінньо-зимова навала під Куп’янськом та Авдіївкою захлинулося. РФ не змогла досягти намічених цілей, її просування дуже малі, майже не змінили ситуацію на лінії зіткнення. А за ці подекуди сотні метрів Росія заплатила колосальними втратами — кілька тисяч солдатів та 400 одиниць техніки. Наразі рашисти думають, що з цим робити.

“За російськими атаками за участю тисяч солдатів у листопаді та грудні послідували більш дрібні зіткнення, які тривають протягом останнього тижня. Росії, очевидно, доведеться знову збирати резерви, перш ніж вона зможе вкотре перейти в наступ”, — пише Юліан Рьопке.



А ось журналісти іншого німецького видання Die Welt припустили, коли Україна може дати відповідь та чим. Йдеться про найближче майбутнє. Ціль незмінна і це Крим. А ключем може стати авіація.

“Die Welt” цитує “Главком”:

“Українські атаки останніх кількох днів показують, що Росія досі не змогла вирішити проблему своєї ненадійної системи ППО. Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 протягом наступних кількох місяців. Після цього ЗСУ знову можуть перейти від оборони до наступу.



Журналісти вказують на те, що від українського плацдарму на лівому березі Херсонської області до Криму лише 60 кілометрів.



Крим залишається одним із найпроблемніших регіонів Росії. Він призначався для того, щоб стати районом відступу і ударним майданчиком для російської армії, де вона могла б безперешкодно діяти далеко від лінії фронту. Однак робити це окупантам стає складніше через атаки Сил оборони України.



У матеріалі йдеться, що українські атаки останніх кількох днів показують, що Росія досі не змогла вирішити проблему своєї ненадійної системи ППО. Або це пов'язано з некомпетентністю армійського керівництва, або у Росії немає достатньо потужних систем ППО для розміщення на півострові”.

Скоріше за все, перші американські винищувачі будуть в строю у березні 2024 року. Такі обережні припущення робив минулого року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Такої думку і більшість західних аналітиків.

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