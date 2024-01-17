Зеленський у Давосі: про що говорив президент та чи отримає Україна допомогу від ЄС та США

Володимир Зеленський повідомив про позитивні сигнали щодо перспектив західної підтримки, яка тепер затримується. Він сказав про це на окремій зустрічі з американськими та європейськими топ-чиновниками в Давосі. А з трибуни престижного Форуму президент наголосив, що до оборони слід готуватися не лише Україні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

Що говорив Зеленський у Давосі

Давоський форум - це велика подія для політичних і бізнес-еліт чи не з усього світу. Цьогоріч на засіданні форуму Росії не було, проте про країну-окупантку постійно говорять.

Володимир Зеленський з трибуни дорікав Заходу і за слабкі санкції, що не спинили російське ракетне виробництво, і за спроби уникнути ескалації - сказав, це вартувало Україні часу і багатьох життів досвідчених військових. Застерігав український президент і від ідей спинити лише бойові дії.

"Будь-який заморожений конфлікт зрештою спалахне знову. Після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу. Але Путін є хижаком, який не задовольняється “замороженим продуктом”. І нам потрібно захищати себе, наших дітей, наші будинки, наші життя. І ми можемо це зробити", - каже президент.

Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому Економічному форумі в Давосі / Фото: Associated Press

Обговорення військової допомоги від США

Для керівництва України форум в Давосі - нагода заволодіти увагою партнерів. І поборотися за військову й фінансову допомогу, що останніми місяцями затримується. Про це Зеленський окремо обговорював з топ-посадовцями НАТО і Сполучених Штатів зокрема, де на добро Конгресу очікують понад 60 мільярдів доларів на військові потреби України.

"Ми сповнені рішучості забезпечувати нашу підтримку Україні і дуже тісно співпрацюємо з Конгресом, щоб зробити це. Я знаю, що наші європейські колеги роблять те саме. Тому, досягаючи військового успіху проти цього російського нападу, ви також будуєте Україну для майбутнього, яка може міцно стояти на ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі", - сказав Ентоні Блінкен, держсекретар США

Допомога Україні від ЄС

У Брюсселі 50 мільярдів євро макрофіну для України в заручниках тримає Віктор Орбан, і лідери ЄС спробують прорвати угорську блокаду в цьому питанні 1 лютого. Задля цього збираються на позачерговий саміт.

Перспективи щодо цих коштів Зеленський обговорював із президенткою Єврокомісії. Домовились і про наступні кроки на шляху України до ЄС, зокрема, початок скринінгу українського законодавства на його відповідність європейському. З трибуни Урсула фон дер Ляєн заявила: Україна може перемогти. За умов стабільної допомоги від партнерів 2024-го і надалі.

Президент України в Давосі зустрівся з Президенткою Європейської комісії / Фото: Сайт президента України

"Зараз Росія залежить від Китаю. І все це говорить нам, що Україна може перемогти в цій війні. Але ми повинні продовжувати посилювати їхній опір", - сказала вона.

Чи зустрінеться українська делегація з китайською

Після переговорів із посадовцями з Брюсселя та Вашингтона Зеленський висловив оптимізм щодо подальшої підтримки. Інтрига, втім, лишається довкола китайської делегації та її планів у Давосі.

Поговорити й прояснити роль і наміри Пекіна у війні Росії проти України (в Китаї називають її українською кризою) хотіла б і українська сторона, і її партнери. Жодна - вірогідності таких зустрічей не підтверджує. Але й не спростовує.

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Нагадаємо, скільки Росія витрачає на війну проти України та топ-3 найдорожчої знищеної техніки окупантів.

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