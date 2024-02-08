Зеленський ухвалив остаточне рішення: коли Залужний піде у відставку та хто його замінить

За даними українських ЗМІ, відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного відбудеться найближчими днями. Поінформовані джерела стверджують, що попри розголос і критику у мережі, в Офісі президента впевнені: заміна відбудеться "м’яко і все буде спокійно".

Чому Зеленський вирішив змінити головнокомандувача, коли таке рішення буде ухвалено, хто може замінити "залізного генерала" і чим далі буде займатися сам Залужний - дивіться в ексклюзиві TSN.ua журналіста Артема Зябкіна.

Залужного звільнять вже скоро

За інформацією джерел Української правди в Офісі президента, Володимир Зеленський уже ухвалив остаточне рішення звільнити Залужного. Про своє "звільнення" з посади "залізний генерал" нібито дізнався ще 29 січня.

"Заміна станеться днями. М'яко, не так, як всі собі уявляють. Все буде спокійно. Та й Залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде", – підсумовує УП один із високопоставлених представників команди Зеленського для "УП".

В ОП готові до наслідків

Схоже, до звільнення головнокомандувача на Банковій ставляться спокійно і не вважають це великою проблемою. Це насправді вражає, бо, за даними численних соцопитувань, Залужний є найпопулярнішою людиною в Україні. Хоч він і не політик, але його потенційний рейтинг постійно вираховують. Станом на грудень 2023-го йому довіряли понад 80 % українців. Але джерела УП стверджують, що Залужний "внутрішньо прийняв" відставку, точно йде і не буде висувати претензій, принаймні публічно. Так само цю ситуацію бачать і в Генштабі.

"Валерію Федоровичу точно не потрібні жодні мітинги чи заворушення. Якщо, не дай Бог, хтось щось почне робити, то він тут же вийде із закликами, що "якщо комусь кортить продемонструвати героїзм, то йдіть на фронт", – пояснює УП один із співрозмовників у Генштабі для "УП".

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Про звільнення Залужного запитували і в президента. Прямо Зеленський не відповів, але заявив, що таки планує масштабні зміни в керівництві, які стосуватимуться і військових.

"Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо тільки одну людину", - прокоментував глава держави.

Натякнув Зеленський і на ще один нюанс. Для президента важливо, щоб його підлеглі були впевненими у перемозі і рухались до неї. Саме тому українській верхівці і потрібен "перезапуск".

Все через "політичні ігри"

Журналісти ж стверджують, що природа непорозуміння між Зеленським і Залужним політична. В грудні 23-го у ЗМІ з’явилася інформація, що перший конфлікт між ними виник ще у квітні 22-го, а вже восени 23-го перейшов у нову фазу через популярність Залужного.

"Наприкінці січня в Офісі президента відбулася закрита зустріч. Одна з соціологічних служб презентувала для Володимира Зеленського і людей з його найближчого оточення велике дослідження суспільних настроїв. Подібні опитування Офіс замовляє регулярно, але цього разу результати були для присутніх досить несподівані. Як переконують одразу три співрозмовники УП, знайомі з ходом презентації, особливий інтерес у команди Зеленського викликало кілька показників.

По-перше, дослідження показало збільшення кількості людей, які хочуть закінчення війни, навіть ціною якихось компромісів із агресором.

По-друге, політична динаміка демонструвала очевидні тренди: падіння підтримки влади і президента й одночасне зростання рейтингів головкома ЗСУ Валерія Залужного і його ще навіть не існуючої партії.

"В Офісі засумнівалися в достовірності даних опитування, суворо попросили ніде їх не публікувати й людям із команди і тим, поза вузьким колом найближчих, опитування не показали. Презентація відбулася 24 січня. А вже 29-го Зеленський запросив на Банкову Залужного і запропонував йому знайти для себе якусь нову посаду в команді", - цитує "УП".

Зеленський обмовився і сказав правду

Але про свої справжні мотиви ще давно обмовився сам президент Зеленський. В інтерв’ю британському виданню The Sun Зеленський зізнався, що він "не поділив" із головнокомандувачем.

"Якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій ви поводитеся як політик, а не як військовий", - сказав він.

Залужний "не слухав" Зеленського

Попри це, Зеленський довгий час намагався бачити в Залужному елемент своєї вертикалі - пишуть журналісти. Нагадаю, що головком ЗСУ підпорядковується президенту, який є Верховним головнокомандувачем. Залужний часто ж діяв на свій розсуд.

"Із Залужним очевидна річ уже досить довгий час: Зеленський не може ним керувати. Залужний просто слухає, вдає, що почув, а потім робить те, що сам вважає правильним. Коли готували контрнаступ, то таких історій було маса і з розподілом зброї, і з плануванням, і з чим завгодно", – пояснює один із членів команди Зеленського."Але коли головком уже відкрито почав займатись політикою і писати свої колонки в західних медіа, то стало очевидно, що він явно вийшов за межі чисто військової роботи. Саме тоді у президента вирішили, що треба якось рухатись", – додає співрозмовник для УП.

Хто може замінити Залужного

У разі звільнення Валерія Залужного країні терміново потрібен буде новий головнокомандувач. Подейкують, що Офіс президента має двох фаворитів на це місце. Перший - звісно ж, генерал-лейтенант і чинний очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Його люблять і адекватно сприймають українці, однак, попри низку успішних операцій, він не має досвіду планування широкомасштабних операцій. А без цього не обійтись.

Другим і найвірогіднішим кандидатом на пост головкома називають генерал-полковника Олександра Сирського. Він не такий медійний, але зарекомендував себе як вправний командир. На початку повномасштабного вторгнення РФ був командувачем оборони Києва. Кажуть, що саме за наказом Сирського у 2022-му було зруйновано мостові переходи на Київщині, що завадило просуванню рашистських військ до Києва. Крім того, Сирський був одним із командувачів контрнаступом ЗСУ на Харківщині, в результаті якого окупантів вдалося відкинути від Харкова. Наразі від відповідає східний напрямок, де ЗСУ знову і знову відбивають рашистські навали. Між іншим, Сирський є Героєм України. Проте, є й тут підводний камінь. У ЗМІ зазначають, що Сирський має неоднозначний імідж генерала, який готовий на будь-які втрати заради результату на полі бою.

"У конфігурації з командою кількох реальних бойових, прогресивних комбригів призначення Сирського видається більш реалістичним. Сам же Залужний, за даними УП, оголосив своєму найближчому оточенню, що в разі відставки збирається зайнятися своїм здоров'ям. І, можливо, розпочати викладацьку діяльність", - цитує "УП".

Нагадаємо, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у коментарі ТСН.ua розповів, кого ще можуть звільнити "в пакеті" із Залужним.

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