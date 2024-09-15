Зеленський в США може оголосити про "заморозку" війни: в ОП відреагували на гучну статтю BILD

В ОП наголосили, що Україна не погодиться на "Мінськ-3" або будь-який інший формат для врегулювання війни.

В Офісі президента спростували статтю відомого німецького видання BILD, що президент Володимир Зеленський в США начебто може оголосити про замороження бойових дій. Україна проти будь-якої "заморозки" війни.

Про це наголосив радник президента з комунікацій Дмитро Літвін.

"План перемоги BILD не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку плану перемоги, ніхто з BILD не говорив. "Мінськ-3" або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме план перемоги України, а не капітуляції чи заморозки", - прокоментували нам.

У Зеленського зауважили, що план перемоги України буде представлений спочатку Сполученим Штатам, бо саме "Америка здатна забезпечити реалізацію його наповнення".

Нагадаємо, німецьке видання BILD із посиланням на власні джерела повідомило, що Володимир Зеленський під час візиту до США планує обговорити свій план перемоги, зокрема про готовність України до локального припинення вогню на окремих ділянках фронту.

Тиснемо! Це має відчуватись на фроні - Зеленський

Читайте також: