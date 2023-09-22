Зеленський відмовився слухати Лаврова на Радбезі ООН — експерт пояснив вчинок президента України

Президент України Володимир Зеленський покинув зал засідань Ради Безпеки ООН до того, як почав виступати міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. І не дивно, адже все, що говорить Росія, це викривлені факти, фейки і маніпуляція.

Таку заяву в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua зробив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Все, що говорить російська сторона — це маніпуляція. Особисто я давно не спостерігаю за тим, що говорить Лавров. Мені це нецікаво, тому що все, що він говорить, не відповідає дійсності. Це викривлені факти, маніпуляції, відверті фейки”, — каже експерт.

“Будь-яка заява не варта уваги ще й через те, що Росія не тримає свого слова і ніколи його не тримала. Навіть якісь домовленості, які підписувала, вона не дотримується. Тому Лаврова ми будемо слухати тоді, коли здобудемо перемогу, повернувши усі наші кордони, згідно з 1991 роком і коли Росія буде визнавати свою капітуляцію”, — зауважив Коваленко.

“Тоді треба буде говорити про репарації, про повернення наших громадян, яких в репресивному форматі вивозили з території України, в першу чергу дітей, а також про повернення усіх наших полонених”, — резюмував він.

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Нагадаємо, 19 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. З його вуст прозвучали важливі меседжі, серед яких те, що Росії не можна довіряти, а також про глобалізацію української формули миру.

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