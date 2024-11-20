Зеленський відповів, чи вірить, що Трамп покладе край війні та через що Україна може програти

Чи може президент РФ Путін застосувати ядерку і коли може відбутися головна розмова про припинення війни? Від чого диктатор не відмовиться ніколи та які умови він висуватиме на перемовинах? Кілька західних видань випустило гучні статті про переговори щодо закінчення війни і навіть назвали скажені умови Путіна. А тим часом Зеленський відверто зізнався, чи вірить, що Трамп може покласти край війні та за яких умов Україна може програти.

Всі деталі розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

За яких умов Україна може програти?

Нам давали три дні, а вже минає тисяча перший день великої російсько-української війни. Усі виснажені, але боротьба продовжується - на кону існування нашої держави. Ми тримаємося, але не без допомоги, і

якщо США скоротять допомогу Україні - ми маємо усі шанси програти, таку заяву зробив Зеленський у новому інтерв’ю д ля телеканалу Fox News. Мова йде про скорочення військової допомоги США.

Зеленський підкреслив, що озброєння власного виробництва недостатньо для перемоги чи "навіть для виживання".

"Якщо вони будуть скорочувати, я думаю, ми програємо. Звичайно, все одно ми залишимося і будемо боротися. У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб переважати. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але воно буде. Якщо такий вибір буде американським, то ми вирішуватимемо, що нам робити."

Успіх України

Президент також акцентував увагу на необхідності збереження внутрішньої та міжнародної єдності. На його думку, успіх України залежить не лише від її зусиль, але й від підтримки партнерів.

"Цей етап війни залежить від нашої єдності в Україні, а також єдності Європи та, найважливіше, єдності між Україною та Сполученими Штатами".

Роль Трампа у закінченні війни

Проте, на запитання про потенційну роль Трампа у припиненні війни, Зеленський висловив обережний оптимізм:

"Це буде непросто, але якщо використати всі важелі впливу, США можуть змусити Путіна зупинити війну. Сполучені Штати мають сильнішу економіку та більший вплив. Трамп також може зіграти важливу роль у цьому питанні".

Дональд Трамп і Путін / Колаж ТСН.ua

Трамп може зупинити Путіна

Зараз Трамп і далі декларує наміри припинити війну між Росією та Україною, традиційно уникаючи пояснень, як саме і на яких принципах збирається це зробити. Чи буде це реалізовано ціною капітуляції України? Зеленський зазначив, що США мають вагомі важелі впливу, зокрема в економічній сфері, які можуть змусити Росію зупинити агресію. Мова йде про енергетичний ринок, адже напередодні Трамп заявляв, що знизить ціни на нафту, що добряче вдарить по Росії і стане додатковим важелем впливу. Зеленський вважає, що все ж Дональд Трамп сильніший за Путіна, а тому може вплинути на завершення війни. Крім того, президент України не відкидає варіанту, що війна може бути завершена дипломатичним шляхом, але багато що залежить від рішень Путіна.

"Путін має можливість припинити цю війну. Він може прийняти таке рішення в будь-який момент. Він може захотіти і покласти край цій війні. Однак це також залежить від Сполучених Штатів, які мають більше сили та впливу, ніж Росія".

Путін висунув умови

Водночас західне видання ройтерс із посиланням на власні джерела стверджує, нібито Путін готовий до припинення вогню, але куди ж без умов. Їх кілька. Отже, російський диктатор готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак, він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ таки відмовився від наміру вступити в НАТО. За оцінками Reuters, РФ контролює територію України розміром приблизно з американський штат Вірджинія та продовжує просуватися вперед. Джерела видання стверджують, що Кремль може погодитися на заморозку війни по лінії фронту.

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"Можуть мати місце переговори щодо точного поділу чотирьох областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської... Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях, на півночі та півдні України."

Скажені умови скаженого диктатора

Двоє співрозмовників агентства переконані, що якщо припинення вогню не буде досягнуто, Росія продовжить воювати. Крім того, РФ як і раніше, виступає проти вступу України до НАТО або присутності військ Альянсу в Україні, проте нібито відкрита до обговорення гарантій безпеки для Києва.

Серед інших поступок, яких може домагатися Кремль, можуть бути згода України зменшити чисельність своїх Збройних сил та зобов'язання не обмежувати використання російської мови. Водночас майбутнє Криму не обговорюється. Це все те, чого й раніше хотів Путін, і від жодного з цих пунктів він, схоже, навіть і не думає відмовлятися. Раніше на ці скажені умови звертав увагу військовий на позивний “Осман”. Він наголошував, що перемир’я на умовах Росії означає, що Україна має віддати росіянам Запоріжжя та Херсон, який РФ вдруге вже не зможе окупувати, але дуже цього прагне. Також передбачається нейтральний позаблоковий безядерний статус України, демілітаризація та денацифікація.

Військовий про умови Путіна

За його словами, росіяни, зокрема заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Медвєдєв, відкрито говорять про те, що прагнуть зараз підписати документ про перемир’я, щоб через деякий час, коли Україна втратить пильність, знов почати бойові дії та захопити більші території, і це ще кращий варіант, бо в гіршому - українцям життя не дадуть.

Воювати чи домовлятися?

Водночас військовий зазначив, що особисто він виступає за те, щоб продовжувати бойові дії з РФ, бо у випадку якщо війна повториться, є ризик, що українців просто почнуть масово вивозити по концтаборах.

Тим часом у Зе економіст заявили, що переговори між Росією та Україною можуть розпочатися вже у 2025 році. Ба більше, там стверджують, що поки триватимуть перемовини, війну можуть “заморозити”.

А щодо умов, то і тут журналісти пишуть, що Путін вимагатиме повного нейтралітету України, й що ні про який вступ до НАТО не може бути й мови, Крим та Донбас - залишаться за ерефією, будь-яке врегулювання, ймовірно, також передбачатиме утримання рф деяких або більшої частини територій, які вона зараз контролює. Й зазначають, бойові дії можуть закінчитися різко. Але не забуваємо про те, що Путін оновив доктрину рф щодо застосування ядерної зброї.

Водночас у виданні The Times заявили, що хай там що - кремлівський диктатор не застосує ядерку в Україні через боязнь посваритися з Китаєм. Там заявили, що Сі Цзіньпін публічно й особисто попереджав путіна, що ядерна зброя ніколи не повинна застосовуватися в Україні.

Диктатор РФ знатиме, що якщо він віддасть наказ про ядерний удар, яким би обмеженим він не був, його партнерство з Китаєм буде поставлено під серйозний ризик, якщо не знищено повністю. Питання ядерки – вічне. Але цього разу воно нависло після того, як США дали “добро” на використання Україною американської зброї дальньої дії. Того ж дня 19 листопада Путін оновив ядерну доктрину Росії. У ньому йдеться, що Кремль може використати свій величезний ядерний арсенал у відповідь на будь-яку агресію, яка становить «критичну загрозу» суверенітету або територіальній цілісності Росії.

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Попередня версія доктрини ставила планку для ядерної відплати набагато вище, дозволяючи її лише в тому випадку, якщо існування російської держави опинилося під загрозою. Зазначено, що напад із застосуванням звичайних ракет, безпілотників або інших літальних апаратів неядерної держави, яка підтримується державою, що має ядерну зброю, може відповідати критеріям ядерної відповіді. Й до слова, Білорусь також потрапляє під ядерну парасольку Росії після цього оновлення. Тим не менш, цей крок є значним зрушенням у ядерній політиці Росії та створює набагато більше можливостей для тлумачення, що є нападом на «суверенітет або територіальну цілісність» країни.

Адже, як бачимо, Путін не вважав українське вторгнення в Курську область, наприклад, загрозою існуванню для Росії чи свого режиму, але, очевидно, вважає, що удари ATACMS по території Росії куди серйозніші. З перспективою нескінченного конфлікту Путін, який одноосібно командує гігантськими російськими запасами тактичних ядерних бомб і ракет, міг прийти до висновку, що лише потужний удар із застосуванням найсмертоноснішої зброї, яка в нього є, врятує його націю від приниження і ганьби. На думку Путіна, серйозної загрози його режиму, а не самій Росії, може бути достатньо, щоб спровокувати застосування ядерної зброї проти України чи Заходу.

В Пентагоні ж заявили, що нині США не бачать жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні. Словом, якщо ви надіялися на спокійне життя, то ви народилися не в той час.

Тим часом в адміністрації очільника РФ Володимира Путіна заявили, що диктатора не влаштує замороження війни і припинення вогню в Україні.

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