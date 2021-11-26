Зеленський відреагував на "середній палець", який показав йому Гео Лерос

Зеленський відреагував на "середній палець", який показав йому Гео Лерос

Інцидент стався на початку листопада в Раді.

Президент Володимир Зеленський відреагував на "середній палець", який показав йому позафракційний депутат Гео Лерос просто з трибуни парламенту.

Свою думку глава держави висловив під час пресконференції 26 листопада, відповідаючи на запитання одного з журнілістів.

"Щодо середнього пальця. Чесно кажучи, мені здається, що там відео знаходили, це ж у прямому ефірі було. Тому трішки незвичне для мене запитання. Це ж в Раді було. Це журналісти зняли. То до чого тут ДБР? Не зовсім зрозуміло. Це щодо "взяточніка Лероса", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 4 листопада в парламенті Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест. Зеленський не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорив не за темою.

Вже 11 листопада депутату було повідомлено про підозру за "хуліганство у стінах парламенту". Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 68 тис. грн або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Читайте також:

"Ви один з дестабілізаторів в Україні": Зеленський вичитав Шустеру за "служіння олігархам"

"Мої діти стражадають через мою професію": Зеленський відповів, чи йтиме на другий термін