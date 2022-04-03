Зеленський відреагував на спробу змінити гімн, а папа Римський розкритикував Путіна: п’ять головних новин ночі

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Головні події ночі:
- На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт змінити Державний гімн України. Президент України Володимир Зеленський звернувся до авторів цього законопроєкту і закликав не витрачати час на подібне. Про це глава держави повідомив у новому зверненні до українців.
- Під час візиту на Мальту Папа Римський Франциск жорстко розкритикував президента РФ Володимира Путіна. Хоч він і не назвав прізвище господаря Кремля, але чітко описав владоможця, який розпочав війну "з країни, де сходить сонце".
- Продавці морського палива припинили обслуговувати судна під російським прапором у великих європейських центрах, включаючи Іспанію та Мальту. Неможливість провести дозаправку ускладнює логістику під час перевезення вантажів.
- Внаслідок потужного вибуху, який трапився в ніч проти неділі, 3 квітня, у столиці Азербайджану місті Баку, загинуло щонайменше троє людей. Ймовірною причиною НП став витік газу.
- Під час концерту путініста Сергія Трофімова один з глядачів втратив рівновагу та впав з 10-ти метрового балкона на жінку. Чоловік, який був у стані алкогольного сп’яніння, загинув на місці. Жінка ж наразі перебуває в реанімації.
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