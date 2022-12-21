Зеленський вирушив до США: які зустрічі готували в умовах надзвичайної секретності

Президент України Володимир Зеленський вирушив у свій перший закордонний візит від початку повномасштабного вторгнення Росії, тобто з 24 лютого. Про це ще напередодні писали американські ЗМІ, а нині вже підтверджено остаточно Офісом президента, зазначає ТСН.

Цей візит готувався в умовах надзвичайної секретності. Високопоставлений чиновник Білого дому провів напередодні для журналістів закриту розмову, де на умовах анонімності і нерозповсюдження інформації до певного моменту дав деякі подробиці.

Володимир Зеленський летить на запрошення президента США Джо Байдена. Уперше вони поговорили про це під час телефонної розмови 11 грудня, 14-го - рішення було ухвалене, але з міркувань безпеки трималося у великому секреті. Отже, Зеленський сьогодні один день буде у Вашингтоні. За київським часом зустрічі розпочнуться вже пізно увечері. Спершу вони говоритимуть із президентом Джо Байденом та його командою. Як сказав посадовець Білого дому, обговорять ситуація на полі бою, а також те, що США та партнери можуть зробити ще - надання зброї, тренування військових, запровадження нових санкцій, щоб допомогти Україні.

Сьогодні ж відбудеться вікопомна подія - США оголосять про надання чергового пакету допомогу на 2 мільярди доларів, який міститиме зокрема американську систему ППО “Петріот”. Це дуже важливий практичний крок, адже це найбільш сучасна і просунута система ППО, яка допоможе захистити українське небо. Але і символічний - тому що на початку повномасштабної війни, коли лунали заклики надати “Петріоти”, адміністрація Байдена відмовляла, посилаючись на те, що мовляв ними мають керувати лише натівськи фахівці. І от у Білому домі підтверджують, що навчання українських офіцерів займе якийсь час, але ці системи надійдуть на озброєння України.

Також у Білому домі Байден та Зеленський дадуть спільну пресконференцію. Після чого президент України вирушить на об’єднане засідання обох палат Конгресу Сполучених Штатів. Його теж тримали у секреті, навіть від представників.

Напередодні у ЗМІ лише просочилися, як натяк - особисті запрошення, які колегам розіслала спікерка палати представників Ненсі Пелосі, де прямо не йшлося про участь Зеленського. Пелосі рекомендувала депутатам неодмінно особисто відвідати засідання, присвячене, як йшлося у запрошенні, захисту демократії.

Виступ Володимира Зеленського перед обома палатами Конгресу, за словами високопоставленого чиновника Білого дому, засвідчить, що двопартійна підтримка України залишається незмінною. У січні до роботи стане новообраний склад Конгресу, втім поточний - ще не сказав останнього слова. Він до кінця поточного тижня має ухвалити бюджет на 2023 рік, де, зокрема, передбачено майже 45 мільярдів доларів на підтримку України та партнерів по НАТО.

Українська сторона дала менше подробиць про цілі цього візиту. Зеленський лише дав у "Твіттері" підтвердження словами, що поїхав для зміцнення стійкості та обороноздатності. “Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності . Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей”, - написав він.

Видання Axios, із посиланням на джерела зазначає, що одна із цілей Зеленського переконати США надати Україні системи “АТАКАМС” із ракетами дальністю понад 300 кілометрів.

Водночас, як наголосили у Білому домі, цей візит - перший закордонний Зеленського з початку повномасштабного вторгення - є свідченням того, що Путін прорахувався кардинально. Після 300 днів війни Україна стоїть, бореться і має безпрецедентну підтримку у світі.

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