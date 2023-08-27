Зеленський про звільнення Криму від окупантів: можна дотиснути політично

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Росію можна змусити вивести війська з окупованого Криму завдяки політичному тиску. Але для цього Україна має взяти під контроль адмінкордон з півостровом.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Це менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних або умовних кордонах з Кримом. Я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю це було б краще. Я так вважаю. Краще насамперед для тих, хто буде це виконувати. Будь-яка війна - це все одно втрати, де б вона не було. Треба все розраховувати", - зазначив він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Є люди і нелюди! Велике інтерв'ю із Зеленським про сенсації, скандали, вибори, перемогу та план Б".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна, ймовірно, звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія "не втямить, що їй потрібно піти".

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