Зеленський вперше заявив про 31 тисячу загиблих українських воїнів: західні ЗМІ називають іншу цифру

У неділю, 25 лютого, президент Володимир Зеленський під час великої пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" вперше розкрив втрати України. За його словами, від початку повномасштабної війни РФ загинула 31 тисяча українських воїнів. Західні ЗМІ рясніть заголовками на цю тему.

Як це подають американські та європейські ЗМІ, чи погоджуються вони із цифрою, озвученою Зеленським, та які дані від США вони дають - читайте на ТСН.ua.

Західні ЗМІ пишуть про іншу цифру загиблих українських військових у війні

Низка іноземних видань у своїх матеріалах про сказані Зеленським втрати української армії називають іншу цифру. The Guardian, The Washington Post, The New York Times, Reuters, Spiegel нагадують оцінку США, які були озвучені влітку 2023 року, відповідно до якої, українські втрати з 24 лютого 2022 року попередньо становлять близько 70 тисяч убитими і 100−120 тисяч - пораненими.

"Підрахунок пана Зеленського не вдалося перевірити незалежно. Це різко відрізняється від оцінок офіційних осіб США , які минулого літа оцінювали втрати набагато вищими, кажучи, що було вбито близько 70 000 українців і від 100 000 до 120 000 було поранено. Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, були приблизно вдвічі більші", - зазначає NY.

"У середині лютого Міністерство оборони США оцінювало кількість убитих і поранених російських військових у 315 тисяч осіб", - пише відоме німецьке видання Spiegel.

Президент України Володимир Зеленський на конференції / Фото: скриншот з відео

" Зеленський вперше назвав цифру про 31 тисячу загиблих військових" - The Guardian

" Зеленський вперше назвав цифру про 31 тисячу загиблих військових" - із таким заголовком вийшла стаття на сайті британського таблоїда The Guardian.

"Володимир Зеленський вперше назвав цифру загиблих українців на полі бою у війні з Росією, визнавши 31 тисячу вбитих військових і зазначивши, що 2024 рік стане вирішальним для результату конфлікту. Виступаючи в Києві через день після дворічної річниці вторгнення Володимира Путіна, український президент сказав, що вірить, що його країна переможе, незважаючи на останні військові невдачі. Він визнав, що західної зброї не вистачає, і вона має вирішальне значення в той час, коли його війська були вражаюче перевершені озброєнням", - йдеться у матеріалі.

Також автори видання навели заяву Зеленського, що 2024 рік буде "переломним" і що результати листопадових виборів президента США стануть ключовим фактором. " Якщо Дональд Трамп виграє другий термін, він, як очікується, перекриє допомогу Києву".

" Цей рік визначить формат припинення війни", - цитують українського президента.

"Зеленський каже, що з моменту вторгнення було вбито 31 тисячу українських військових" - NY

Авторитетне американське видання The New York Times опублікувало статтю із таким заголовком: "З а два роки війни загинула 31 тисяча українських військових – Зеленський".

"Близько 31 000 українських солдатів було вбито з початку повномасштабного вторгнення Росії два роки тому, заявив у неділю президент Володимир Зеленський, вперше за час війни назвавши конкретну цифру жертв України", - пишуть автори президента Зеленського та наводять його цитату "ц е велика втрата для нас".

Також вони підкреслили, що Зеленський відмовився оприлюднити "кількість поранених або зниклих безвісти, заявивши, що Росія може використовувати цю інформацію для оцінки чисельності активних сил України".

"Незвичайне визнання пана Зеленського надійшло, коли збройні сили його країни перебувають у обороні, відчуваючи брак живої сили та боєприпасів уздовж більшої частини лінії фронту протяжністю 600 миль, а російські війська атакують на сході та півдні", - додають в NY.

"Востаннє Україна публічно оприлюднила кількість" загиблих у грудні 2022 року" - WP

Американське інформаційне агентство The Washington Post звернуло увагу, що "востаннє Україна публічно оприлюднила кількість втрачених у боях військових" у грудні 2022 року, коли радник Зеленського заявив, що загинули до 13 тисяч військових.

Автори пишуть, що, очікується, що минулого року цифри значно зросли, оскільки Україна проводила контрнаступ, а "кілька битв зайшли в глухий кут".

"Київ ретельно охороняє дані про жертви, щоб не підірвати моральний дух суспільства, і цифри, надані Зеленським у неділю, неможливо перевірити незалежно. Він також стверджував, що Росія зазнала 500 000 втрат, включаючи 180 000 військових, убитих у бою", - йдеться у статті.

"Зеленський: у цій війні загинула 31 тисяча людей наших воїнів" - польське видання RMF24

Польське ЗМІ RMF24 пише, що "п резидент України Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення два роки тому загинула 31 тисяча українських військових".

"Кожна людина для нас – велика втрата. Загинуло 31 тисяча українців, стільки воїнів полягло на цій війні. Не 300 тисяч і не 150 тисяч, як бреше Путін", - цитують автори заяву президента України та додають його слова, що "втрати противника склали 180 тисяч загиблих".

Німецьке Spiegel піддає сумніву заяві Зеленського про втрати України

Автори відомого німецького видання Spiegel зазначають, що Зеленський вперше назвав кількість загиблих з українського боку. "Мабуть, це значно менше, ніж втрати російської сторони. Але сумніви залишаються".

"Зеленський відкинув наведені наразі американською чи російською стороною цифри втрат, згідно з якими загинули від 100 до 300 тисяч українських військових. Зеленський назвав втрати росіян у 180 тисяч загиблих і 500 тисяч поранених. Заяви президента наразі неможливо перевірити незалежно ", - пише Spiegel.

Нагадаємо, 25 лютого Зеленський вперше назвав кількість загиблих воїнів України на фронті.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.