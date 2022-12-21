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Зеленський – вже у США: яка програма візиту, про що говоритиме з Байденом та яку зброю отримає

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Зеленський – вже у США: яка програма візиту, про що говоритиме з Байденом та яку зброю отримає

Фото: Офіс президента України

За даними ЗМІ, президент України спробує переконати президента США надати Києву ракети ATACMS із дальністю понад 300 км.

Володимир Зеленський вже прибув до США. Про візит ще напередодні писали американські ЗМІ, а згодом інформацію підтвердив і Офіс президента.

Про це йдеться у випуску ТСН.

Володимир Зеленський вже у Сполучених Штатах. У Мережу потрапило відео, зняте у польському Перемишлі, куди Зеленський приїхав поїздом, а далі пересів на літак на аеродромі у Жешуві до Вашингтона.

Як розповіли напередодні у Білому домі на умовах анонімності, рішення про цей візит ухвалили тиждень тому і тримали його в таємниці з міркувань безпеки. З початку повномасштабного вторгнення Зеленський ще не виїжджав за межі України і на те, щоби полетіти, тим більше за океан, мають бути серйозні причини. Про свою мотивацію Зеленський зранку зробив допис у твіттері. Його ретвітнув Байден і додав кілька слів.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", – написав президент України.

"Сподіваюсь, що ви добре долетите, Володимире. Я радий, що ви тут. Нам є про що поговорити", – відповів на це президент США.

У Білому домі своєю чергою зазначають, що цей візит має велике символічне значення. Путін кардинально прорахувався: після 300 днів війни Україна не лише вистояла, але й має успіхи на полі бою і безпрецедентну світову підтримку.

Перша зустріч Зеленського у Вашингтоні сьогодні буде із президентом Джо Байденом і його командою. Вони, за словами співрозмовника ТСН із Білого дому, обговорюватимуть ситуацію на полі бою та подальшу підтримку України – надання зброї, тренування українських військових, накладання санкцій на Росію, усе, що може допомогти Украіні перемогти. 

І саме до цього візиту у Білому домі підготували важливе оголошення – сьогодні буде оприлюднено черговий пакет військової допомоги на майже 2 млрд дол. І в ньому – підтвердили в офісі Байдена – є системи ППО Patriot. Це найсучасніша, просунута система. На початку війни США категорично заперечували, що вона може бути передана Києву. Але, як бачимо, в адміністрації Байдена точку зору змінили. 

До речі, низка ЗМІ – зокрема Axios та Politiko – пишуть, що у Вашингтоні Зеленський спробує переконати Байдена подолати ще один психологічний бар’єр і надати Україні також ракети ATACMS із дальністю понад 300 км. Вони дозволять завдавати ударів вглиб по території Росії. 

Після спільної пресконференції із Байденом Зеленський візьме участь в об’єднаному засіданні обох палат американського Конгресу. Хоча цей склад працює до січня, він ще має проголосувати важливий документ – бюджет на наступний рік, де зокрема, закладено майже 45 млрд дол на підтримку України і партнерів по НАТО. Це буде свідченням того, що двопартійна підтримка України у Конгресі залишається непохитною.

Зеленський ще сьогодні за американським часом, це буде вже наступна доба за Києвом, повертатиметься додому.

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Дата публікації
Перегляди
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