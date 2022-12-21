Зеленський – вже у США: яка програма візиту, про що говоритиме з Байденом та яку зброю отримає

Володимир Зеленський вже прибув до США. Про візит ще напередодні писали американські ЗМІ, а згодом інформацію підтвердив і Офіс президента.

Про це йдеться у випуску ТСН.

Володимир Зеленський вже у Сполучених Штатах. У Мережу потрапило відео, зняте у польському Перемишлі, куди Зеленський приїхав поїздом, а далі пересів на літак на аеродромі у Жешуві до Вашингтона.

Як розповіли напередодні у Білому домі на умовах анонімності, рішення про цей візит ухвалили тиждень тому і тримали його в таємниці з міркувань безпеки. З початку повномасштабного вторгнення Зеленський ще не виїжджав за межі України і на те, щоби полетіти, тим більше за океан, мають бути серйозні причини. Про свою мотивацію Зеленський зранку зробив допис у твіттері. Його ретвітнув Байден і додав кілька слів.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", – написав президент України.

"Сподіваюсь, що ви добре долетите, Володимире. Я радий, що ви тут. Нам є про що поговорити", – відповів на це президент США.

У Білому домі своєю чергою зазначають, що цей візит має велике символічне значення. Путін кардинально прорахувався: після 300 днів війни Україна не лише вистояла, але й має успіхи на полі бою і безпрецедентну світову підтримку.

Перша зустріч Зеленського у Вашингтоні сьогодні буде із президентом Джо Байденом і його командою. Вони, за словами співрозмовника ТСН із Білого дому, обговорюватимуть ситуацію на полі бою та подальшу підтримку України – надання зброї, тренування українських військових, накладання санкцій на Росію, усе, що може допомогти Украіні перемогти.

І саме до цього візиту у Білому домі підготували важливе оголошення – сьогодні буде оприлюднено черговий пакет військової допомоги на майже 2 млрд дол. І в ньому – підтвердили в офісі Байдена – є системи ППО Patriot. Це найсучасніша, просунута система. На початку війни США категорично заперечували, що вона може бути передана Києву. Але, як бачимо, в адміністрації Байдена точку зору змінили.

До речі, низка ЗМІ – зокрема Axios та Politiko – пишуть, що у Вашингтоні Зеленський спробує переконати Байдена подолати ще один психологічний бар’єр і надати Україні також ракети ATACMS із дальністю понад 300 км. Вони дозволять завдавати ударів вглиб по території Росії.

Після спільної пресконференції із Байденом Зеленський візьме участь в об’єднаному засіданні обох палат американського Конгресу. Хоча цей склад працює до січня, він ще має проголосувати важливий документ – бюджет на наступний рік, де зокрема, закладено майже 45 млрд дол на підтримку України і партнерів по НАТО. Це буде свідченням того, що двопартійна підтримка України у Конгресі залишається непохитною.

Зеленський ще сьогодні за американським часом, це буде вже наступна доба за Києвом, повертатиметься додому.

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