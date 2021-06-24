Зеленський з дружиною відвідали "Книжковий Арсенал": хто платив та що придбали

Зеленський з дружиною відвідали "Книжковий Арсенал": хто платив та що придбали

Президент України поспілкувався з відвідувачами "Книжкового Арсеналу" та придбав велику кількість різноманітної літератури.

Після двох років перерви у Києві відкрився "Книжковий Арсенал" - одна з найбільших літературно-мистецьких подій країни.

Президент України з дружиною Оленою Зеленською також відвідали захід.

Президент та Перша леді придбали близько 30 книжок. Розраховувалися готівкою і, переважно - дружина президента. Придбали різноманітної літератури: історію української кухні, розвідку "Збагнути Росію", "Кримінальну справу Василя Стуса". Саме цю книгу нині підозрюваний кум Путіна Медведчук хотів заборонити.

Остання книжка українською мовою, яку читав президент - "Черчілль і Оруелл: Битва за свободу". Крім того, Володимир Зеленський розповів, яку книжку читає саме зараз:

"Книжка називається "Империя должна умереть". Дуже цікаво як все схоже, там починаючи від кінця 19-го століття. Ті ж самі люди, ті самі характери, Але! Вважаю, що буде happy end для нас", - зазначив президент.

Президент із дружиною відвідали "Книжковий Арсенал": хто платив за книжки та що придбали

Нагадаємо, Зеленський ввів санкції проти російських банків. У санкційному списку опинилися зокрема Сбербанк та ВТБ.

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