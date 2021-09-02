Зеленський залишився задоволений двогодинною зустріччю з Байденом, а деякі рішення вважає "великою перемогою"

З Вашингтона, який цілий день заливало дощем, українська делегація рушає до сонячної Каліфорнії.

Особисті гарантії санкцій проти «Північного потоку-2» від Джо Байдена – президент США під час зустрічі з українським колегою запевнив, що у разі, якщо російський газогін становитиме небезпеку для України – Сполучені Штати запровадять нові обмеження.

Про першу особисту зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена від кореспондентики ТСН Ольги Кошеленко.

Машина із президентом України під'їжджає до західного крила Білого дому. Його супроводжують до овального кабінету. Усі члени української делегації, вакциновані чи ні, зранку здали тести на коронавірус, однак і маски обов’язкові.

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Коли до кабінету президента заводять журналістів, Джо Байден і Володимир Зеленський вже очікують у кріслах - жодних протокольних привітань і рукостискань на камери.

Президент Байден розпочинає з приємного - партнерство між державами міцніше, аніж було колись, а буде ще краще. А Сполучені Штати прагнуть, щоб Європа була цілісною, вільною та мирною. Засвідчує підтримку суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям російської агресії. І пропонує обговорити, як підтримати Україну в її просуванні реформ.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у провадженні реформ та інтеграції в Європу. Ми відновили роботу комісії зі стратегічного партнерства між нашими країнами. Ми також створили нові стратегічні оборонні рамки і новий пакет стратегічної оборонної допомоги у розмірі 60 мільйонів доларів», - заявляє президент США.

Президент України додає, не знає, чи вистачить часу обговорити усе, що хотілося б. І окреслює свій план розмови, серед тем - загрози «Північного потоку-2», допомога Україні на шляху до НАТО. Далі камери просять залишити кімнату.

Спочатку у Білому домі анонсували, що зустріч президентів триватиме 40 хвилин, потім час збільшили до години. В результаті Байден і Зеленський перебрали усі ліміти часу і затрималися на дві.

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Президент України причину затримки пояснить так - була взаємна зацікавленість. «Не знаю, чи виникла хімія… Зустріч йшла в нормальній, продуктивній, не постійно сонячній атмосфері. Але в такій нормальній чоловічій розмові. Хмари не те, що виходили. Просто немає часу відволікатися на сонце. Треба діяти і іти вперед. Думаю, енергії України вистачає на те, щоб трішечки всіх штовхати вперед», - запевнив Зеленський.

Після Білого дому Зеленський у конгресі зустрічається із українським консулом - групою підтримки України. Палка противниця «Північного потоку-2», однопартійка президента Байдена, на пряме запитання ТСН про можливість поновлення санкцій проти російського газогону дає зрозуміти - можливості впливати на Росію радше в руках Європи, аніж Америки.

«Я сподіваюся, що європейська спільнота допоможе нам допомогти Україні стати енергетично незалежною. Я переконана, що газ, який йтиме цим газогоном, дуже брудний. А ми живемо у часи чистої енергетики. І я сподіваюся, що цей газ буде обкладатися високими податками. А ми тим часом знайдемо інші способи допомогти Україні стати енергетично незалежною», - каже конгресвумен від демократичної партії Марсі Каптур.

А на запитання, чи можуть санкції на «Північний потік-2» бути поновлені, запевняє, що безперечно підтримають таке рішення. «Безперечно, я це підтримую. І я не єдина, хто так голосує. Але ми сподіваємося, що нашу думку поділятимуть - щодо можливості позбавити Європу залежності від цих поставок», - додає вона.

Зеленський запевняє, отримав від Байдена гарантії тримати ситуацію із потоком під контролем.

«Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку російської федерації чи з боку інших сторін, інших представників «Північного потоку-2», у разі його запрацювання, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, США гарантують введення санкції щодо «Північного потоку». Я вважаю, що це велика перемога», - зазначив Зеленський.

З Вашингтона, який цілий день заливало дощем, українська делегація рушає до сонячної Каліфорнії. Там сьогодні продовжиться їхній американський вояж.

Перед приїздом нашої делегації мерію міста Сан-Франциско за ініціативи місцевої влади підсвітили у кольорах українського прапора. Це перший за всю історію нашої незалежності візит президента України на західне узбережжя. Головна мета поїздки - бізнес та інвестиції в українську економіку, зокрема в ІТ-сектор та аерокосмічну галузь. Відомо, що Зеленський планує зустрітися із гендиректором компанії Apple Тімом Куком, виступити з лекцією в Стенфордському університеті та відвідати Кремнієву долину.

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