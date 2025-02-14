Зеленський запровадив санкції проти Порошенка: у чому звинувачують експрезидента

До санкційного списку РНБО потрапило 5 осіб, серед яких і 5 президент та чинний депутат Петро Порошенко. У СБУ пояснили - санкції проти нього пов’язані із "загрозами державній безпеці". А президент Зеленський згодом додав, що запровадили їх через виведення мільярдів гривень під час війни. І пообіцяв скасувати санкції, якщо олігархи повернуть гроші і їх передадуть армії.

У партії "Європейська солідарність" рішення проти Петра Порошенка назвали незаконним. Прокоментували його і в Європарламенті. Президент найбільшої тамтешньої групи "Європейської народної партії" Манфред Вебер назвав звинувачення "політично вмотивованими".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як починалась політична діяльність Порошенка

Як політик Петро Порошенко народився в 1997 році. Він вступив у партію Віктора Медведчука СДПУ (о) і вперше був обраний до Верховної ради народним депутатом. За наступні шістнадцять років, до перемоги на президентських виборах, він був серед лідерів Помаранчевої революції, встиг попрацювати в командах Ющенка та Януковича та потрапляв у скандали.

Уже в перше літо президентської каденції Порошенко постав перед військовими викликами. Російська агресія тривала і оголошена ще його попередником Турчиновим Антитерористична операція вимагала координованих і конкретних рішень.

Петро Порошенко / Фото: Facebook / Петро Порошенко

Війна в Україні 2014 року

Із квітня по липень 2014 року наші військові витісняли проросійських бойовиків. Чи не вирішальні бої відбулися за місто Слов’янськ. Кілька місяців місто було оточене силами оборони. Так зване "ополчення", на чолі з терористом Гіркіним-Стрєлковим чинило опір, аж раптом, вирішили його покинути. Організованою колоною без прикриття ПВО та на відкритій місцевості. Команду "знищити" наші військові не почули.

Наступною трагедією стала битва за місто Іловайськ. У серпні наші зайшли в це місто на сході Донецької області. Відразу почала з’являтись інформація, що на територію України почали заходити регулярні війська Росії. Протягом наступних днів росіяни оточують місто з українськими військами. Наші просять про допомогу в керівництва держави. Будь-якої реакції не почули. У Києві готувалися до параду незалежності.

У двадцятих числах серпня співвідношення Сил оборони і росіян становлять один до десяти. Наступні дні командування на місці домовляється з росіянами про так званий коридор. Окупанти пообіцяли випустити військових з оточення. Але слова не дотримались і відкрили вогонь на ураження.

Через два роки по всьому світу, зокрема і в Україні, відбудеться оприлюднення масштабного розслідування, яке увійде в історію як "Панама пейперс". Одним із фігурантів буде президент Порошенко. Журналісти розслідувачі з’ясують, що в момент найгарячіших боїв 5-й президент оформлював на себе офшорну компанію в Белізі.

У вересні, відразу після Іловайська, в Мінську відбулися переговори між Україною та РФ за участі Європейських спостерігачів. Згодом їх назвуть "капітуляцією" Порошенка перед Путіним. П’ятого вересня підписано так званий протокол, яким фактично легалізували і визнали суб’єктність бойовиків "ЛНР" на чолі з Плотницьким та "ДНР" Захарченком. У подальшому присутність цих псевдо утворень не буде підлягати сумнівам.

Попри домовленості про припинення вогню – бої на сході України тривали. Зокрема і за Донецький аеропорт. Згідно з домовленостями, його територія відходила бойовикам. Але наші військові відмовилися залишити свої позиції і продовжили його оборону. Згодом їх назвуть "кіборгами".

Чергове загострення на фронті відбувається в січні 2015. Щойно ДАП було зруйновано, окупанти рушили в бік Дебальцевого. Крім регулярної армії РФ, у боях проти України були вперше задіяні вагнерівці.

Тоді знову була мирна конференція в Мінську. 17-годинні переговори за зачиненими дверима. Лідери України, Франції та Німеччини прагнуть миру. Путін висуває неприйнятні умови про визнання "ЛДНР". Серед перемовників з’являється Медведчук.

Уже за два місяці відбудеться телефонна розмова Путіна та Порошенка. Її у 2020 році оприлюднить державний зрадник Андрій Деркач. У дружній розмові президенти обговорять внутрішні справи України. Вітають один одного зі святом "першотравня" і жартують. Сама розмова завершується вже легендарно фразою Порошенка: "Жму руку, обнимаю".

Порошенко у Верховній Раді / Фото: УНІАН

Торгівля з ОРДЛО

Майже через десять років стає зрозуміло, чому тон президентів такий приязний. У той час торгівля між Україною і її окупованими територіями значно розширюється. Із підконтрольної частини в бік бойовиків їдуть продукти харчування та будматеріали. Назад повертається вугілля. Тисячі компаній отримують спецдозволи. Із оприлюднених телефонних розмов Медведчука стає зрозуміло – весь бізнес контролюють із адміністрації президента Порошенка. Гроші возять готівкою під захистом СБУ. А бойовики не чіпають причетних до схем на своїй території.

Таким чином українські гроші потрапляють в економіку ОРДЛО і фінансують їхнє військове протистояння з українським військом. Власне в цей же період продовжує працювати і Липецька кондитерська фабрика Порошенка. Аж до початку виборчої компанії 2018-2019 років її не чіпатимуть росіяни.

У 2021 році видання "Бігус" оприлюднює записи телефонних розмови Віктора Медведчука в 2014-2016 роках. Він у цей період відіграє роль такого собі зв’язкового між Києвом та Москвою. З них стає зрозуміло, як п’ятий президент фактично реанімував кума Путіна Медведчука в українській політиці. В Україні починають працювати проросійські телеканали, партії та політики.

Отже, за участі адміністрації президента Медведчук отримує доступ до нафтової труби "Дружба". Нею качають дизельне паливо з Росії. Також за допомогою СБУ під кума Путіна зачистили ринок автомобільного газу. Своєю чергою, Медведчук допоміг вигідно в лапках "віддати" росіянам судноремонтний завод Порошенка у Севастополі.

"Харківські угоди"

І ще одна претензія РНБО до політика Петра Порошенко називається "харківські угоди". Це так званий договір між Україною і Росією, який підписаний у квітні 2010 року. За ним Україна отримала знижку на газ, Росія продовжила терміни перебування чорноморського флоту у Севастополі до 2042 року. Від України документ підписав Віктор Янукович. Від Росії - Дмитро Медведєв. Петро Порошенко спочатку, як міністр закордонних справ в уряді Азарова документ готував, а після відставки виправдовував.

Президентська каденція Порошенка відзначена і важливими для країни досягненнями: Україна отримала безвіз із країнами ЄС, військо дістало час для переозброєння і підготовку до майбутнього протистояння з Росією, українська церква - незалежність, підкріплену Томосом.

Три роки тому державне бюро розслідувань вручило Порошенкові підозру в держзраді. Як накладені на нього санкції вплинуть на перебіг розслідувань його діяльності - буде зрозуміло згодом.

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