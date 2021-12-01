Зеленський заявив про плани на рекордне зниження державного боргу

Про це глава держави сказав під час свого виступу у Верховній раді.

Під час виступу у Верховній раді, Володимир Зеленський заявив, що Україна планує знизити державний борг до 50%.

"Вперше, починаючи з 2013 року, ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП. При тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав і в середньому у світі перевищує майже 90%", — наголосив Президент України.

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Крім того, глава держави додав, що рівень показників золотовалютних резервів б’є максисмум вперше з 2013 року.

"Наші золотовалютні резерви зросли і сьогодні досягають 30 млрд доларів. Це є найвищим показником з 2013 року", — сказав Зеленський.