Зеленський заявив про стабілізацію на Харківщині: чому й на скільки просунувся ворог

Президент повідомив про посилення кількох напрямків на Харківщині окремими батальйонами – "те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків".

На сьогодні українські війська на Харківщині "стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться". Найглибша точка просування ворога – 10 кілометрів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 16 травня.

Зеленський – про наступ РФ на Харківщині

Глава держави повідомив про предметну зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, командувачем ОСУВ "Хортиця" Юрієм Содолем, командувачем ОТУ "Харків" Михайлом Драпатим, головою ДПСУ Сергієм Дейнеко та з Нацполіцією.

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"На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування – 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад у ворога немає зовсім просування і не було", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що в українському війську є "дуже потужні бригади", і подякував їм за це.

"Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами – те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків", – повідомив президент.

Чому ворогу вдалося зайти на Харківщину

"Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією", – пояснив глава держави.

Він також звернув увагу, що були вісім місяців паузи в ухваленні рішень партнерами про військову допомогу для України. Зеленський сказав: "Зрозуміло, що наших воїнам було непросто".

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Зеленський – про лінії оборони на Харківщині

Зеленський також дав роз’яснення щодо ліній оборони в Харківській області.

"До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули", – розповів президент.

За його словами, російські окупанти в області зараз перебувають приблизно на першій лінії оборони. Цю лінію на війні, під постійним вогнем збудували українські військові.

"Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша – не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", – додав глава держави.

Зеленський назвав ціль ворога на Харківщині

Зеленський також повідомив, якими є цілі російських військ у Харківській області.

"Вовчанськ – їх ціль, зрозуміло. Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована", – наголосив президент.

Нагадаємо, напередодні в інтерв’ю журналістам телеканалу ABC News Зеленський заявив, що те, що відбувається на Харківщині, – вина всього світу, однак світ тепер може допомогти.

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