Зеленський заявив, що альтернативи НАТО немає, бо це гарантія не втратити незалежність

Зеленський заявив, що альтернативи НАТО немає, бо це гарантія не втратити незалежність

Біля прифронтового Маріуполя верховний головнокомандувач привітав моряків та прикордонників

Загрози повномасштабного вторгнення наразі немає, а вступ України до НАТО не має альтернативи.

Про це заявляють у вищому керівництві держави, йдеться в ТСН.12.00.

Президент Зеленський, секретар РНБО Данілов та міністр внутрішніх справ Монастирський сьогодні все ще на сході.

Біля прифронтового Маріуполя верховний головнокомандувач привітав моряків та прикордонників, які патрулюють Азовське море. Там Зеленський заявив, що Київ регулярно запитує у Москви переговори, але відповіді не отримує. Президент заявив, що готовий до перемов із Путіним у будь-якому форматі.

Зеленський вкотре дорікнув західним партнерам, що ті зволікають із запрошенням України в НАТО, але твердить, що іншого варіанту домогтися безпеки для нашої країни немає. «НАТО - це безпекові гарантії. А як Україна може обирати інший бік, який? Скажіть, де ще є гарантії безпеки і ми будемо дивитись. Для нас це гарантія не втратити нашу незалежність", - заявив він.

«Якщо буде загроза, народу повідомлять. Чи може бути, якесь загострення в ситуації, то так, РФ може це зробити. Але це не повномасштабний наступ, якого ми не бачимо", - заявив Данілов.

Топкерівництво країни: загрози повномасштабного вторгнення наразі немає

Читайте також:

"Чорт зна що коїться, ми на підлозі": жителі Луганщини повідомляють про обстріли, а бойовики брешуть про атаки ЗСУ

Я не я і хата не моя: кремлівські ЗМІ розповсюджують фейки про обстріл дитсадка в Станиці Луганській (фото)

Грип та COVID-19: чи захищає одна вакцина від різних хвороб?