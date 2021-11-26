Зеленський розповів, як познайомився з Бутусовим в офісі "Кварталу 95"

Президент наголосив, що Бутусов неодноразово "зливав" внутрішню українську інформацію.

Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень щоденно він мав по кілька міжнародних розмов з керівництвом Євросоюзу, США, Британії, Франції, Німеччини, які він проводив через дії українського журналіста Юрія Бутусова.

Про це президент розповів під час пресконференції 26 листопада.

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Глава держави заявив, що Бутусов — це перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрону по збройних формуваннях на Донбасі. Внаслідок цього міжнародна спільнота почала вимагати пояснень від України.

Така сама ситуація, за словами Зеленського, сталася і з інформацією щодо пана Бурби.

"Хочу вам нагадати... Коли я став президентом, я з вами зустрічався в офісі студії "Квартал 95", вас привів [Юрій] Богдан. Він сказав мені: "Ось людина, яка працювала на Ігоря Валерійовича Коломойського, коли той захищав Дніпропетровську область". Я вам одразу тоді сказав, що не ділю людей, хто на кого працює. Я сказав, що мені все одно і давайте робити сильну команду", — розповів Президент України.

Зеленський сказав, що при цьому був присутній також Руслан Рябошапка, який раніше був адвокатом Коломойського.

"З якоїсь причини ми тоді були в нормальному діалозі, як будувати країну. Які є питання в міністерстві оборони. Але вам не дали ніякої посади, пан Бутусов", — заявив Зеленський.

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