Зеленський заявив, що на Бурбу готували замах за межами України

Хто готував замах - не відомо.

На колишнього керівника військової розвідки Міноборони України Василя Бурбу готувався замах.

Про це під час пресконференції 26 листопада сказав президент Володимир Зеленський.

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Хто і коли готував замах, а також чи є підозрювані у цій справі, президент не повідомив.

"Через те, що він (Бурба - Ред.) зараз розказує цю інформацію нічого гарного в цьому немає. Наприклад, ми отримали інформацію і попередили його, що на нього готується замах. Не всередині держави, слава Богу. Я сказав відповідним органам, незважаючи ні на що, надати йому "Альфу", все що потрібно. Потужну охорону", - заявив глава держави.

До слова, о Василь Бурба очолював Головне управління розвідки Міноборони України. Його ім'я знову з'явилося в медіа після виходу гучного розслідування Bellingcat щодо спецоперації із затримання найманців-"вагнерівців".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про, мовляв, підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня. Він сказав, що в цю так звану операцію мовляв буде залучені мільярд доларів. Утім, Зеленський заявив, що вважає, що це підстава бізнесмена Рената Ахметова.

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