Зеленський заявив, що не боїться прямої розмови з Путіним

Про це глава держави сказав під час виступу у Верховній раді.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямої розмови з Президентом Росії Володимиром Путіним. Глава держави також зазначив, що без прямих перемовин з Москвою зупинити війну не вдасться.

"8 років триває війна на Донбасі. 8 років як Росія анексувала Крим. Я не боюся говорити всім - і говорити прямо росіянам. Саме тому водночас я не боюся прямої розмови з ним (Володимиром Путіним - ред.). Ми не боїмося прямого діалогу. Ми знаємо, хто з європейських країн підтримує Україну - і дякуємо їм. Ми знаємо, хто з європейських країн робить вигляд, що підтримує Україну і нашу незалежність. Ми знаємо, що наша армія - найкраща у світі, і захистить нас", — наголосив президент.

Зеленський переконаний, що допомогти нам і захистити Україну зможе тільки наша армія. Президент наголосив, що зупинити війну не вдасться без прямих перемовин з Росією.

"Всі нас підтримують, але ніхто, крім нашої армії, нас не захистить. Ми повинні зізнатися: без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду: ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. Всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити один одному правду. Якщо ми хочемо повернути Донбас, давайте. А якщо хочемо ходити і просто про це говорити, давайте нічого не робити. І давайте у цьому питанні поставимо крапку", — заявив глава держави.

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