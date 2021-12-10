Зеленський заявив, що завдяки США може з'явитися новий майданчик для перемовин із Росією

Президент вважає, що за таких умов важливо не втратити напрацювання перемовин у "нормандському форматі".

Завдяки США може з'явитися новий майданчик для перемовин із країною-агресоркою Росією.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "1+1" заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми говорили про те, що у нас може з'явитися завдяки США ще один майданчик перемовин з РФ. Тут дуже складний момент, як не втратити "нормандський формат". Тому що тут важливо не втратити те, що є, бо у цьому зацікавлений Макрон. Я познайомлюся з новим канцлером Німеччини паном Шольцом. Але у нас сьогодні з Макроном гарні стосунки і у нас вдень сьогодні була з ним розмова. І він сьогодні один із лідерів Європи. Лідер, який зацікавлений у розвитку та реалізації всіх напрацювань "нормандського формату". Тому нам важлива його реакція. Сьогодні всі за те, щоб існувало більше форматів і щоб якомога більше країн робили все можливе, щоб зупинити війну", - сказав Зеленський.

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