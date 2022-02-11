Зеленський зібрав конгрес регіональних та місцевих влад у Харкові і заговорив про готовність до супротиву тероборон

Зеленський зібрав конгрес регіональних та місцевих влад у Харкові і заговорив про готовність до супротиву тероборон

Засідання розпочали з головного питання - як співпрацювати силам тероборони і ЗСУ у випадку військової агресії Росії.

Загрозу у морі сьогодні обговорюватимуть на виїзному засіданні Ради національної безпеки і оборони. Відбудеться воно у Харкові. Крім ризиків для морського судноплавства України, члени ради розглянуть питання організації територіальної оборони. І цю тему обговорюють також на конгресі регіональних та місцевих влад, який саме триває у Харкові. Зокрема, йдеться про координацію Збройних сил України і влад усіх рівнів.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

У спортивному комплексі «Локомотив» приблизно годину тому розпочалось засідання конгресу, яке очолив Володимир Зеленський.

Розпочалось усе практично без запізнень, за десять хвилин до першої прибув кортеж президента. До речі Харків не перекривали, містом усі вільно пересуваються. Єдине багато правоохоронців біля самого спорткомплексу, де власне і проходить конгрес.

Ближче до 12:30 почали з’їжджатись очільники міст. Бачили тут мера Львова Андрія Садового, прибув на зустріч, Віталій Кличко, міський голова Дніпра Борис Філатов, очільник Харкова Ігор Терехов. На засідання також командувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Засідання розпочали з головного питання - як співпрацювати силам тероборони і ЗСУ у випадку військової агресії Росії. Президент наголосив, що організація тероборони проходить під егідою і керівництвом Збройних сил України – і є речі, які повинні втілювати у життя виключно військові, допомагати їм це добре, але інколи і заважати їм не треба.

«В теробороні немає політки, інтриг і хаосу. Зараз має бути повна взаємодія влади всіх рівнів і зони своєї відповідальності з боку ОДА, РДА, та іншим представників. Для побудови ефективної моделі тероборони і національного спротиву», - заявив Зеленський.

Тобто фактично на конгресі мають обговорити і вирішити, як координуватимуть місцеві влади, сили тероборони та ЗСУ у випадку вторгнення. Система тероборони є складною, каже командувач ЗСУ Валерій Залужний. Він розповідав зокрема очільникам міст та областей про структуру цієї організації і її завдання.

«Силам тероборони ще немає 2 місяців, однак той факт, що кожен готовий до спротиву, це вже початок успіху», - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Власне, головні обговорення ще попереду. Після закінчення засідання конгресу Володимир Зеленський візьме участь у виїзному засіданні РНБО. Воно буде закритим. Відомо, що головне питання, яке розглянуть, це російська блокада морів.

Читайте також:

Росія продовжує стягувати війська та техніку до Білорусі та в Крим: опубліковано нові супутникові знімки

Смертельна ДТП на Харківщині: поліція провела обшуки у будинку та готелі Ярославського (фото)

Стежили за жертвою, вивчали спосіб життя: на Львівщині нацгвардієць зі своїм спільником з Білорусі готували вбивство підприємця