Зеленський знову заявив про готовність до прямих переговорів із Путіним

В ОПУ знову запевнили, що готові за мирне врегулювання конфлікту у будь-якому форматі.
Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих перегорів з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.
Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.
"Президент України готовий до прямих переговорів з президентом Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має відповідну позицію і ми сподіваємось, що за підтримки наших партнерів дійде до цієї розмови" - сказав Сибіга, зауваживши, "українська сторона не ті, кого можна звинуватити в ескалації, ми за мирне врегулювання конфлікту".
Варто зазначити, раніше в ОПУ повідомили, що президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів із Путіним. Головне, щоб це допомогло врегулювати конфлікт із РФ.
Своєю чергою, в МЗС РФ заявили, що Німеччина та Франція не будуть проти США у нормандському форматі.
Нагадаємо, що 29 листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував роль посередника між Зеленським та Путіним. Пізніше турецький президент знову заявив про готовність стати посередником, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.
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