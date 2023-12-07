Зеленський звільнив Веніславського: гучні заяви нардепа та чим він відомий

Глава держави Володимир Зеленський зняв Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній Раді.

Звільнення Федора Веніславського з посади представника президента України у Верховній Раді було обговорено з Володимиром Зеленським декілька днів тому. Однак він залишається народним депутатом від “Слуги народу”.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про Веніславського — біографію, причину звільнення, гучні пропозиції і заяви нардепа.

Що про нього відомо

Федір Веніславський народився 16 травня 1969 у селищі Олика Ківерцівського району Волинської області.

Трудову діяльність розпочав у 1986 році у селищі Олика робітником будівельної бригади колгоспу.

Веніславський — кандидат юридичних наук. Він п’ять разів невдало балотувався до Верховної Ради. На шостий раз — у липні 2019 року — таки був обраний народним депутатом 9-го скликання від “Слуги народу” під номером 88 у списку (безпартійний). Також є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З червня 2019 року по вересень 2022 року він був представником президента в Конституційному суді України. Згодом Федір Веніславський обійняв посаду виконувача обов’язків представника президента у Верховній Раді. На посаді Веніславський пробув трохи більше року.

Звільнення Веніславського

Володимир Зеленський звільнив нардепа Федора Веніславського з посади представника президента України у Верховній Раді. Про це свідчить відповідний указ глави держави 7 грудня.

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Так, в указі президента №812/2023 7 грудня вказано: “Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України”.

Зауважимо, що попри це звільнення, Веніславський залишається народним депутатом від “Слуги народу”.

Веніславський розповів, чому його звільнили

Народного депутата Федора Веніславського звільнили з посади представника президента у Верховній Раді, адже він не може виконувати повноваження через велику зайнятість. Про це нардеп повідомив у коментарі NV.

Він зазначив, що його звільнення з посади з посади представника президента у Верховній Раді було обговорено з Володимиром Зеленським декілька днів тому.

“Я займаюсь кількома суто військовими проєктами, через що доводиться багато бувати біля лінії фронту. Відповідно не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента України у ВРУ”, — сказав він.

Гучні пропозиції і заяви

Покарання для жінок, які не стануть на військовий облік

В серпні минулого року Веніславський заявив, що до 1 жовтня жінки, чиї фахи підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Надалі до тих, хто буде систематично ухилятися від військового обліку, можуть бути застосовані примусові заходи.

До жінок, які до 1 жовтня не стануть на військовий облік, жорсткі санкції не відразу застосовуватимуться. Однак за це передбачена адміністративна відповідальність.

Публічний реєстр ухилянтів

В березні Веніславський заявив, що він працює над законопроєктом про публічний реєстр ухилянтів під час воєнного стану.

Він пояснив, що якщо військовозобов'язаний був двічі належним чином поінформований про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування, але не зробив цього, то його особисті дані будуть опубліковані у відкритому реєстрі. Якщо громадянин виконає свій обов'язок, його дані будуть видалені з реєстру.

Скасування відстрочки від мобілізації для студентів 30+, які здобувають другу освіту

Федір Веніславський вніс пропозицію скасувати відстрочку від мобілізації для студентів, які здобувають другу чи третю вищу освіту.

“Людина навчається на денній формі у будь-якому віці та має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть в багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання”, — наголосив нардеп.

“Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану”, — заявив народний депутат.

3 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може дозволити мобілізовувати студентів, яким більше 30 років і вони отримують другу вищу освіту.

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Повістки в месенджерах

Раніше Федір Веніславський розглядав можливість вручення повісток військовозобов'язаним через месенджери. Пізніше він пояснив, що існує багато проблем з проведенням мобілізації через переміщення по країні чоловіків призовного віку. Багато людей переїхало із зон бойових дій до інших регіонів та не стало на військовий облік.

Веніславський заявив, що багато чоловіків, які переїхали на нове місце проживання, або не змогли, або не захотіли, або не встигли стати на військовий облік, тому народні депутати працюватимуть над вирішенням цієї проблеми.

Вручення повісток через електронну пошту

Днями Веніславський повідомив, що у Раді готується законопроєкт про внесення змін до процесу мобілізації та військового обліку. Зокрема, планується передбачити вручення повісток не лише особисто, а й електронною поштою та рекомендованим листом.

Зміни передбачаються в рамках законопроєкту щодо змін у мобілізації та військовій службі, який готує Верховна Рада. В ньому міститимуться нові норми щодо вручення повістки, відстрочки від військової служби та прав військовозобовʼязаних. Під питанням — умови щодо демобілізації.

Якщо депутати встигнуть врегулювати всі дискусійні моменти, то цей документ має всі шанси бути зареєстрованим уже цього тижня.

У законопроєкті, за словами Веніславського, планується прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а вже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка.

Федір Веніславський / Фото: Верховна Рада України

“Щодо актуальності електронних поштових скриньок, у нас уже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних і призовників, який буде містити всі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон”, — зазначив депутат.

Українців можуть зобов’язати носити з собою військовий квиток

Народні депутати запропонували впровадити обов’язок для українців носити із собою військовий квиток. Відповідну ініціативу озвучив Федір Веніславський.

Документ передбачатиме, що в період воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані (особи віком від 18 до 60 років) повинні будуть постійно мати із собою документ про перебування на військовому обліку. Це окрім документа, що посвідчує особу.

Документи про перебування на військовому обліку треба буде пред'являти представникам ТЦК та СП. Як пояснив Веніславський, усе задля того, “щоб не доводилося долучати поліцію для вручення повістки і мінімізувати ризики можливих конфліктних ситуацій”.

Обраний під час війни президент “навряд чи вважатиметься легітимним”

Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.

Коментуючи питання президентських виборів під час війни, він пояснив, що навряд чи вдасться забезпечити дотримання конституційних принципів виборчого права в умовах воєнного стану.

Веніславський також переконаний, що в разі проведення президентських виборів під час війни не буде дотримано свободи перевиборчої агітації, свободи діяльності ЗМІ, політичних партій в умовах безпеки для життя та здоров'я тощо.

Реакція на заяву Безуглої про відставку Залужного

Веніславський розкритикував заяву депутатки Мар'яни Безуглої про те, аби відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“В умовах війни це може мати вкрай негативні наслідки. Тим більше, з огляду на ті чутливі питання, які розглядає комітет (комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки — ред.)”, — зауважив нардеп, який разом з Безуглою є членами цього комітету.

Веніславський додав, що поведінка його колеги є неприпустимою, а перебування депутатки в комітеті “може становити реальну загрозу національній безпеці”.

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