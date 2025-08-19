Зеленського і Путіна на зустрічі розсадять якнайдалі: експерт назвав сценарії загроз

Зустріч Зеленського з Путіним може відбутися на нейтральній території / © ТСН

Після того, як в інформпросторі з’явилися повідомлення про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, у соцмережах почали робити безліч припущень про те, як вона пройде.

Як з’ясував ТСН.ua, за умови погодження зустрічі обома сторонами на конкретну дату спеціально навчені аналітики складуть мапу ризиків, які можуть чекати на президента України. Там будуть враховані та прописані всі ризики з погляду фізичної безпеки Володимира Зеленського за умови, що зустріч проходитиме на нейтральній території.

Своєю чергою військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак впевнений, що стовідсотково Зеленський та Путін залишатися сам на сам не будуть.

«Російська Федерація через це може перейматися. По-друге: там будуть певні медіатори. Якщо це буде Угорщина, то сидітимуть Орбан і хтось з європейських лідерів. Але варіант Угорщини — це примарна історія. Якщо зустріч буде в Туреччині, то там може бути присутній Ердоган. Крім того, на зустрічі стовідсотково будуть перекладачі. Вважаю, що Зеленський стовідсотково буде користуватися послугами перекладачів. Це принципове питання», — каже Ступак.

Він зазначає, що розмова Зеленського з президентом США проходила біля каміну, лідери сиділи на стільцях, але ймовірна зустріч з Путіним, найімовірніше, буде за столом і президентів попрохають сісти якнайдалі один від одного.

«За правилами людина, яка емоційно вибухнула, вважається такою, що програла. Людина, яка перейде на крик під час зустрічі, втратить бали. Є багато прикладів», — каже Ступак.

Він висловлює припущення, що Зеленський, найімовірніше, поводитиметься виважено та стримано.

Повертаючись до питання безпеки, Ступак каже, що ризики для вищих посадових осіб завжди є

«Є люди-фанатики, які можуть здійснити постріл або кинути вибухівку. Це все може бути, тому охорона президентів все це враховує. Враховує це й місцева поліція, місцеві спецслужби. Сторона, яка приймає, як-то кажуть, головою відповідає за життя і здоров’я кожного з присутніх лідерів. У разі провалу сторона-господар несе колосальні іміджеві втрати», — каже Іван Ступак.

Водночас на запитання про можливий політичний фінал ймовірної зустрічі експерт відповів, що наразі не береться давати свої оцінки.

Раніше повідомлялося про те, що Путін боїться зустрічатися особисто з Зеленським.