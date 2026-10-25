Зеленський дав велике інтерв'ю: що сказав про перемир'я і майбутнє України

Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю Аллі Мазур: що сказав про США, гарантії безпеки, НАТО, армію та переговори з Росією / © ТСН

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Зустріч в Осло, відновлення військової підтримки, майбутні гарантії безпеки для України та ризики зближення позицій Вашингтона і Москви — ці теми стали одними з головних у великому інтерв’ю президента Володимира Зеленського журналістці Аллі Мазур для програми «ТСН. Тиждень».

ТСН.ua зібрав головні тези з інтерв’ю глави держави.

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Переговори в Осло: відновлення роботи Starlink і Starshield

Володимир Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень після переговорів зі США в Осло.

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«Дивіться, скажімо так, ми маємо правильний результат, ми вийшли з тим, що ми отримали назад те, що нам потрібно. Воєначальники сьогодні вітали один одного, що всі щасливі, що це повернулося», — розповів глава держави.

На його думку, широкий суспільний розголос навколо обмежень супутникового зв’язку дав позитивний результат, хоча й не був основною тактикою української сторони.

«Я думаю, що він (розголос — ред.) і допоміг. Я думаю, не те щоб це була головна ідея тактики роботи нашої з партнерами. Ми відкриті, прямі, але це спрацювало. На сьогодні так», — зазначив президент.

Чи готовий Зеленський скоротити армію: червоні лінії України

Зеленський за наявності достатнього фінансування хотів би зберегти армію чисельністю 800 тисяч військовослужбовців.

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Він різко відповів, що не збирається обговорювати чисельність ЗСУ з Росією чи погоджувати її з американською стороною. На його думку, це питання Україна повинна вирішувати самостійно.

Зеленський наголосив, що вимоган нейтралітет України та обмеження її армії не можуть бути частиною мирних домовленостей. Також він наголошує, що гарантії безпеки не можуть залежати від вимог Москви.

Крім того, глава держави певен, що на переговорах не Росія має вирішувати, як закінчиться війна в Україні.

«Отже, висновки зрозумілі: обмеження нашої армії та нейтралітет України не обговорюються. Питання територій — це червона лінія, яка може обговорюватися виключно на рівні лідерів», — сказав Зеленський.

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Гарантії безпеки

Що стосується гарантій безпеки, то найкращим варіантом гарантій безпеки для України він називає членство в НАТО.

Проте уточнює: Україна розглядає різні варіанти гарантій безпеки, зокрема й без формального вступу до НАТО.

Один із можливих компромісних форматів — двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами або механізм за участю Коаліції охочих.

Останні новини про переговорний процес

Володимир Зеленський пояснив, які пропозиції містить документ, який Стів Віткофф повіз Володимиру Путіну.

За словами Зеленського, документ містить різні напрямки та пропозиції американської сторони, зокрема щодо підходів до безпеки України.

За його словами, обговорення може відбутися в листопаді 2026 року.

«В листопаді можна все це обговорити», — заявив президент.

Зеленський очікує, що майбутня зустріч представників України, США та Росії в листопаді стане кроком до переговорів на рівні лідерів і дозволить обговорити конкретні домовленості щодо припинення вогню.

Серед можливих тем — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, відновлення повноцінного експорту зерна й подальший обмін полоненими.

На його думку, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі могло б стати першим практичним підтвердженням того, що Росія готова завершити війну.

«Енергетичне перемир’я як перший крок. Я вважаю, що це сигнал», — наголосив глава держави.

Чи перестане Україна бити по російських НПЗ

Зеленський назвав удари по російських нафтопереробних заводах питанням справедливості у відповідь на атаки РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Президент наголосив, що Україна має змушувати Росію поважати її силу, навіть якщо Москва публічно цього не визнає.

«Якщо ви хочете, щоб ми не били по дизелю, нафтоприродній інфраструктурі у Росії, все дуже просто. Вони не б’ють по нашій електриці. І це справедливо, енергетичне перемир’я. Ось так воно може працювати», — сказав президент.

Чому Путін погодився на переговори і у чому тут підступ

Президент також припустив, що заяви Путіна про готовність до переговорів можуть бути не проявом реального прагнення завершити війну, а політичним маневром. Зокрема, Москва може намагатися уникнути загострення відносин зі США або використати переговорну риторику з огляду на американські вибори.

«Що вплинуло? (на Путіна — Ред.) Не можу сказати. Може є якісь домовленості між Америкою і Росією, про які мені невідомо», — заявив Зеленський.

Чи має Зеленський особистий конфлікт з Трампом

Володимир Зеленський пояснив свої різкі публічні заяви на адресу Дональда Трампа потребою розв’язати проблеми, які мали безпосереднє значення для обороноздатності України.

Йдеться про розвідувальну підтримку, супутниковий зв’язок Starlink і ракети для систем ППО.

«Є речі, на які, на мій погляд, потрібно реагувати швидше. Не те щоб про швидкість, а про швидкість слова», — зазначив президент.

США: досі союзник чи вже ні?

Зеленський запевнив, що Сполучені Штати залишаються важливим партнером України, а двопартійна підтримка Києва в американському Конгресі зараз сильніша, ніж протягом останніх півтора року.

Водночас синхронність окремих дій Вашингтона та Москви створює серйозні ризики для української безпеки.

Глава держави застеріг США від передчасного зняття санкцій із Росії заради переговорів або спроб домогтися більшої лояльності Москви. За його словами, санкційний тиск має бути пов’язаний із завершенням війни, а не із самим фактом майбутнього діалогу.

На чиєму боці Європа?

Окремою темою переговорів із європейськими партнерами стало питання заморожених російських активів.

Зеленський розповів, що під час візиту до Брюсселя порушував цю тему, оскільки побоювався можливого блокування механізмів використання російських коштів.

Він провів окремі зустрічі з представниками Європейського Союзу, щоб з’ясувати, чи надходили від США сигнали щодо можливого розблокування російських активів і які інструменти захисту від такого сценарію має Європа.

Водночас президент запевнив, що наразі ситуація перебуває під контролем.

Також Зеленський нагадав, що у 2027 році Україні знадобиться €155 млрд для війни.

За його словами, €45 млрд уже виділено, але Україна ще має їх отримати. Крім того, на оборону та бюджет потрібно знайти ще €70 млрд.

Президент сподівається, що європейські партнери врешті виділять ці кошти.

Голодомор в Олешках

Володимир Зеленський вважає, що російські війська розміновуватимуть дороги в Олешках для здійснення гуманітарної операції таким чином, щоб мешканці пішли у бік Росії.

«Безумовно, Росія буде робити все, щоб розмінувати так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишилися там», — припустив він.

За словами Зеленського, американська сторона запропонувала запровадити режим припинення вогню в районі Олешок із 27-го числа. Водночас ідеться не про одноденну паузу, а про кілька днів, необхідних для прибуття гуманітарних місій та організації евакуації цивільних.

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