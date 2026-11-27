Андрій Сибіга / © Associated Press

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Перед візитом генсека НАТО Марка Рютте до США Україна та керівництво Альянсу узгодили головні сигнали для американського президента. Основну увагу зосередили на посиленні української ППО — зокрема на постачанні перехоплювачів та ракет для систем Patriot.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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Сибіга розкрив, яке послання Зеленський і Рютте підготували для Трампа

За словами очільника МЗС, перед поїздкою генсека НАТО до Флориди відбулася розмова з президентом України. На ній сторони узгодили головні теми для переговорів зі США.

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«Не виключаю, що пан Рютте вже порозмовляв з президентом Зеленським. Я був присутній на розмові напередодні поїздки генерального секретаря НАТО до США, коли президент Зеленський разом з Рютте звіряли годинники, координувалися щодо тих сигналів, які варто довести до відома президента США», — зазначив Сибіга.

Міністр підкреслив, що засоби протиповітряної оборони залишаються одним із головних пріоритетів України на міжнародному рівні. За його словами, перехоплювачі та ракети для систем Patriot є однією з ключових позицій, яку порушував президент Зеленський.

Очільник МЗС впевнений, що Марк Рютте також обговорював це з Дональдом Трампом. Андрій Сибіга також анонсував подальші дипломатичні контакти з керівництвом Альянсу найближчим часом.

«Перед нами важливі заходи по лінії НАТО: найближчим часом відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі та відповідна Рада Україна–НАТО. Я запрошений на цей захід і в межах свого перебування буду теж мати зустріч із генеральним секретарем НАТО», — повідомив міністр.

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Окремо Сибіга зазначив, що Володимир Зеленський і Марк Рютте постійно спілкуються безпосередньо. За словами міністра, їхні контакти не обмежуються протоколом: лідери виходять на зв’язок у будь-який час і за будь-яких обставин, коли потрібні підтримка, обмін думками або важливі рішення.

Дата публікації 18:21, 27.11.26 Кількість переглядів 37 Сибіга розкрив, про що Зеленський домовився з генсеком НАТО перед візитом до США

Зустріч Трампа та Рютте — останні новини

Нагадаємо, Трамп і Рютте виступили зі спільним зверненням до Росії після переговорів у Флориді. На тлі суперечок через слова президента США про дружбу з Путіним вони заявили про необхідність уникнути розширення війни та якнайшвидше досягти миру.

Також президент США Дональд Трамп оприлюднив власний варіант заяви за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. На відміну від офіційного повідомлення Альянсу, американський лідер закликав уникати ескалації як Росію, так і Україну.

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