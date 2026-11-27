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Зеленський і Рютте "звіряли годинники" перед поїздкою до США: про що домовилися
Перед поїздкою до США генсек НАТО Марк Рютте узгодив із Володимиром Зеленським важливі сигнали для Дональда Трампа. Андрій Сибіга розповів, на чому зосередили увагу український президент і генсек Альянсу.
Перед візитом генсека НАТО Марка Рютте до США Україна та керівництво Альянсу узгодили головні сигнали для американського президента. Основну увагу зосередили на посиленні української ППО — зокрема на постачанні перехоплювачів та ракет для систем Patriot.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє кореспондентка ТСН Олена Чернякова.
Сибіга розкрив, яке послання Зеленський і Рютте підготували для Трампа
За словами очільника МЗС, перед поїздкою генсека НАТО до Флориди відбулася розмова з президентом України. На ній сторони узгодили головні теми для переговорів зі США.
«Не виключаю, що пан Рютте вже порозмовляв з президентом Зеленським. Я був присутній на розмові напередодні поїздки генерального секретаря НАТО до США, коли президент Зеленський разом з Рютте звіряли годинники, координувалися щодо тих сигналів, які варто довести до відома президента США», — зазначив Сибіга.
Міністр підкреслив, що засоби протиповітряної оборони залишаються одним із головних пріоритетів України на міжнародному рівні. За його словами, перехоплювачі та ракети для систем Patriot є однією з ключових позицій, яку порушував президент Зеленський.
Очільник МЗС впевнений, що Марк Рютте також обговорював це з Дональдом Трампом. Андрій Сибіга також анонсував подальші дипломатичні контакти з керівництвом Альянсу найближчим часом.
«Перед нами важливі заходи по лінії НАТО: найближчим часом відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі та відповідна Рада Україна–НАТО. Я запрошений на цей захід і в межах свого перебування буду теж мати зустріч із генеральним секретарем НАТО», — повідомив міністр.
Окремо Сибіга зазначив, що Володимир Зеленський і Марк Рютте постійно спілкуються безпосередньо. За словами міністра, їхні контакти не обмежуються протоколом: лідери виходять на зв’язок у будь-який час і за будь-яких обставин, коли потрібні підтримка, обмін думками або важливі рішення.
Зустріч Трампа та Рютте — останні новини
Нагадаємо, Трамп і Рютте виступили зі спільним зверненням до Росії після переговорів у Флориді. На тлі суперечок через слова президента США про дружбу з Путіним вони заявили про необхідність уникнути розширення війни та якнайшвидше досягти миру.
Також президент США Дональд Трамп оприлюднив власний варіант заяви за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. На відміну від офіційного повідомлення Альянсу, американський лідер закликав уникати ескалації як Росію, так і Україну.