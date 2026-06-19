Зеленський обговорив з президентом Бразилії закінчення війни: подробиці

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 провів переговори з лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. Сторони обговорили дипломатичні ініціативи для завершення війни.

Про це повідомили джерела ТСН.ua в Офісі президента України.

Зеленський і да Сілва обговорили можливі кроки для пожвавлення дипломатичного процесу. Президент Бразилії висунув кілька власних пропозицій, серед яких — використання своїх контактів із державами, що є постійними членами Ради Безпеки ООН.

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«Домовилися, що завдяки таким ідеям та контактам спробують досягти певного результату, а згодом обговорять підсумки», — зазначило джерело.

Раніше бразильські медіа писали, що Зеленський нібито звернувся до да Сілви з проханням долучитися до пошуку дипломатичного шляху завершення війни та використати його зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном для пожвавлення переговорів.

Нагадаємо, Зеленський провів координаційні переговори з президентом США Дональдом Трампом та лідером Франції Емманюелем Макроном за підсумками саміту G7. За словами глави держави, ці розмови мають велике значення для врегулювання війни. Зеленський подякував Трампу за готовність сприяти миру, а Макрону — за організацію саміту та ефективну співпрацю, наголосивши, що Україна докладає всіх зусиль для наближення миру, хоча конкретних деталей домовленостей не розголосив.

Зауважимо, Зеленський заявив про прагнення завершити війну до зими за допомогою дипломатії та тиску на Росію. Президент наголосив, що найкращою гарантією безпеки для Європи став би прискорений вступ України до ЄС. Одночасно президент закликав лідерів Євросоюзу вже зараз готувати «зимовий пакет» підтримки. Зеленський також підкреслив, що попри готовність до переговорів, Україна відповідатиме на атаки РФ, як це було продемонстровано ударами по ворожих НПЗ.

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