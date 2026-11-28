Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Непорозуміння між Києвом та Римом виникло через недостатню комунікацію, а не через самі дії України, спрямовані на боротьбу проти російського агресора.

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на власні джерела.

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За даними джерела сайту, телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з головою італійського уряду Джорджею Мелоні допомогла прояснити, що саме обурило італійську сторону в атаці на російський корвет поблизу Лівії.

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Як розповіло джерело, очільниця уряду Італії була невдоволена тим, що Київ не попередив Рим про свої наміри. Зазначається, що про підготовку цієї операції не знала жодна з європейських країн, а координація відбувалася з іншими партнерами.

«Операція була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами», — заявив Володимир Зеленський за підсумком розмови.

Після цієї розмови президент України перепросив у італійської колеги. Лідери домовилися надалі узгоджувати дії: зокрема, Київ налаштований забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними органами обох країн та підтримувати пряму, регулярну й ефективну комунікацію.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не приховувала роздратування через військові операції України проти російських суден у Середземному морі. Про це повідомило італійське видання Corriere della Sera. За інформацією видання, під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським вона різко висловила українському лідеру своє невдоволення: «Мені це вже справді набридло».

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