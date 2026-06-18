Зеленський після атаки на Москву різко звернувся до Путіна: деталі

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Нинішня атака дронів на Москву є «абсолютно справедливою відповіддю» на удари РФ по Україні. Зокрема, по Києво-Печерській лаврі, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив український лідер під час спілкування з журналістами.

«Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою. Ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли. І точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога. Втім, якщо буде палати Україна, буде палати і Москва», — наголосив глава держави.

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Президент наголосив, що «час закінчити агресію, час закінчити цю війну». З його слів, оскільки Москва не йде на зустріч, то потрібно повинні посилювати тиск — як от далекобійні санкції України та інші обмеження від партнерів Києва (у сфері енергетики, нафти, газу, оборони, банківської системи, тіньового флоту).

«Щоб Росія відчувала, що немає сенсу воювати. Щоб народ Росії почав відчувати, що воює одна людина — Путін, а розплачуються — люди. На мій погляд, треба усім тиснути на Путіна — українцям, європейцям, американцям, рускім», — висловився Зеленський.

Атака на Москву 18 червня

Зранку потужні вибухи сколихнули столицю Росії Москву. Влада заявила про нібито успішну роботу ППО, але також підтвердила атаку на НПЗ — один із ключових об’єктів інфраструктури РФ. Ресурс «Агентство» пише, що ця атака була однією з найбільших і найінтенсивніших.

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському НПЗ. Він наголосив, що вже вдруге за тиждень «далекобійні санкції» України знову дійшли до Московського регіону, уразивши нафтопереробний завод у столиці РФ.

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Дата публікації 10:59, 18.06.26 Кількість переглядів 97 Дим і темрява над Москвою після атаки - відео

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