ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

Зеленський прибув до Франції: деталі і перші фото

На тлі очікувань важливих домовленостей щодо ППО та бойових літаків, Зеленський у супроводі делегації Офісу президента розпочав офіційний візит до Франції.

Автори публікації
Ірина Кондрачук Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі у Франції 17 листопада

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі у Франції 17 листопада / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський 17 листопада прибув до Парижа, де його зустріч президент Франції Емманюель Макрон.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

Офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Макрона у французькому аеропорту розпочалася з гімну України. Лідери держав оглянули стрій Роти почесної варти.

Разом із Зеленським до Парижа прибула українська делегація. Судячи з фото, більшість її складу — це посадовці Офісу президента.

Українська делегація у Франції 17 листопада / © ТСН

Українська делегація у Франції 17 листопада / © ТСН

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі у Франції 17 листопада / © ТСН

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі у Франції 17 листопада / © ТСН

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі у Франції 17 листопада / © ТСН

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі у Франції 17 листопада / © ТСН

Нагадаємо, за даними Reuters, Зеленський прибув до Парижа, щоб підписати з Францією нові домовленості щодо ППО, бойових літаків і ракет. Окрім додаткових винищувачів Mirage та ракет Aster 30 для систем SAMP/T, обговорюється 10-річна стратегічна угода, яка може передбачати передавання Україні багатоцільових винищувачів Rafale. Як анонсував напередодні сам президент України, мета візиту — «значне посилення нашої бойової авіації» та «надання систем, необхідних для протидії російській агресії».

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie