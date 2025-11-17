- Дата публікації
Зеленський прибув до Франції: деталі і перші фото
На тлі очікувань важливих домовленостей щодо ППО та бойових літаків, Зеленський у супроводі делегації Офісу президента розпочав офіційний візит до Франції.
Президент України Володимир Зеленський 17 листопада прибув до Парижа, де його зустріч президент Франції Емманюель Макрон.
Про це повідомила кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.
Офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Макрона у французькому аеропорту розпочалася з гімну України. Лідери держав оглянули стрій Роти почесної варти.
Разом із Зеленським до Парижа прибула українська делегація. Судячи з фото, більшість її складу — це посадовці Офісу президента.
Нагадаємо, за даними Reuters, Зеленський прибув до Парижа, щоб підписати з Францією нові домовленості щодо ППО, бойових літаків і ракет. Окрім додаткових винищувачів Mirage та ракет Aster 30 для систем SAMP/T, обговорюється 10-річна стратегічна угода, яка може передбачати передавання Україні багатоцільових винищувачів Rafale. Як анонсував напередодні сам президент України, мета візиту — «значне посилення нашої бойової авіації» та «надання систем, необхідних для протидії російській агресії».