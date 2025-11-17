Зеленський прибув до Франції: деталі і перші фото

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі у Франції 17 листопада / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський 17 листопада прибув до Парижа, де його зустріч президент Франції Емманюель Макрон.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

Офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Макрона у французькому аеропорту розпочалася з гімну України. Лідери держав оглянули стрій Роти почесної варти.

Реклама

Разом із Зеленським до Парижа прибула українська делегація. Судячи з фото, більшість її складу — це посадовці Офісу президента.

Українська делегація у Франції 17 листопада / © ТСН

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі у Франції 17 листопада / © ТСН

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі у Франції 17 листопада / © ТСН

Нагадаємо, за даними Reuters, Зеленський прибув до Парижа, щоб підписати з Францією нові домовленості щодо ППО, бойових літаків і ракет. Окрім додаткових винищувачів Mirage та ракет Aster 30 для систем SAMP/T, обговорюється 10-річна стратегічна угода, яка може передбачати передавання Україні багатоцільових винищувачів Rafale. Як анонсував напередодні сам президент України, мета візиту — «значне посилення нашої бойової авіації» та «надання систем, необхідних для протидії російській агресії».