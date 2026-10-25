Зеленський розкрив, чого Україна вимагатиме на переговорах із Росією та США

Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

Президент України Володимир Зеленський очікує, що майбутня зустріч представників України, США та Росії в листопаді стане кроком до переговорів на рівні лідерів і дозволить обговорити конкретні домовленості щодо припинення вогню. Серед можливих тем — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, відновлення повноцінного експорту зерна й подальший обмін полоненими.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

Реклама

За словами президента, під час зустрічі в Осло з американською делегацією на чолі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом сторони обговорили можливість проведення переговорів за участю України, США та Росії. Після цього американські представники вирушили до Санкт-Петербурга, де, як зазначив Зеленський, обговорили готовність обох країн, що воюють, до тристороннього формату.

Реклама

Місце проведення переговорів остаточно не визначене. Серед можливих варіантів розглядали Абу-Дабі, інші майданчики на Близькому Сході або одну з європейських столиць.

Зеленський повідомив, що американська сторона підтвердила домовленість про проведення в листопаді зустрічі переговорних груп трьох країн. За його словами, відповідне підтвердження США отримали також від російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас український президент наголосив, що Київ хотів би бачити в переговорному процесі й Європу, оскільки її участь важлива для обговорення подальших кроків.

Головна мета — переговори на рівні лідерів

Зеленський підкреслив, що сам факт зустрічі представників трьох держав не є достатнім результатом. Україна розраховує, що переговори матимуть практичне продовження та створять передумови для зустрічі на найвищому рівні.

Реклама

«Для нас найважливіший результат — це можливість зустрічі в тристоронньому форматі на рівні лідерів», — заявив президент.

На його думку, саме переговори лідерів можуть допомогти вирішити питання, щодо яких поки не вдалося досягти необхідного прогресу, зокрема щодо припинення вогню та повернення українських військовополонених.

Припинення ударів по енергетиці та на морі

Серед конкретних тем, які Київ хотів би винести на переговори, Зеленський назвав можливість енергетичного припинення вогню та припинення вогню на морі.

За словами президента, такі домовленості могли б створити умови для стабільнішого функціонування української економіки. Зокрема, безпека на морі важлива для експорту зерна, який забезпечує надходження коштів до державного бюджету, а також для імпорту товарів, необхідних Україні.

Реклама

Продовження обміну полоненими

Ще одним важливим питанням президент назвав повернення українських військовополонених. Він нагадав про обмін, який відбувся напередодні, та висловив радість через повернення українських захисників додому.

Водночас Зеленський зауважив, що навіть масштабний обмін не означає розв’язання проблеми, оскільки Україна досі не повернула всіх своїх громадян, які перебувають у російському полоні.

«Це досить великий обмін, але це не той обмін, який нам потрібен: поки що не всіх на всіх», — пояснив глава держави.

За його словами, для досягнення повного обміну потрібні переговори на рівні лідерів. Тому Україна розраховує, що майбутня тристороння зустріч у листопаді допоможе наблизити такий формат переговорів і забезпечити подальший прогрес у поверненні полонених.

Нагадаємо, помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що після 4 листопада Росія готова повернутися до переговорного процесу в тристоронньому форматі за участю США та України.

Новини партнерів