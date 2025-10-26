ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
210
1 хв

На Gripen можна підвісити майже всю існуючу зброю: Зеленський про угоду зі Швецією

Україна вже шукає можливість зробити перші проплати за шведські винищувачі JAS 39 Gripen і готує пілотів до навчання на початку 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна розглядає закупівлю шведських винищувачів JAS 39 “Gripen” і вже готується до першого етапу — оплат і навчання пілотів.

Про це голова держави розповів в ексклюзивному інтервʼю ведучій ТСН.ua Аллі Мазур.

“Ми повинні думати про наш сучасний флот”, — сказав Зеленський.

За його словами, “Gripen — це та платформа, до якої в України довго не було доступу”. Президент додав, що Київ “вже шукає можливість зробити перші проплати”, а навчання пілотів планується розпочати “буквально на початку 26-го року”.

Gripen.

Gripen.

Зеленський порівняв “Gripen” з наявними у країни літаками:

“У нас прекрасно діють Міражі проти “шахедів”. Є парк стареньких, інколи дуже стареньких F-16. Але Ґріпен — це нове слово. На них найшвидше вчаться. Він злітає звідки завгодно. І головне — на нього можна підвісити майже всю існуючу зброю”.

Водночас глава держави підкреслив, що Україна не відмовляється від думки про інші типи літаків: “А про нові F-16 і Rafale ми теж думаємо”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

"Трамп справді погодився" Зеленський про головний ТРИГЕР для лідера США та ракети ФЛАМІНГО

Нагадаємо, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали двосторонні документи, які передбачають постачання 100–150 винищувачів Gripen серії Е.

210
