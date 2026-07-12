Зеленський розпускає лояльний Кабмін: чому Свириденко відправляють у відставку і хто буде новим прем'єром

Велике переформатування Кабміну: чому Свириденко залишає посаду / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко з посади глави уряду. Він висловив сподівання, що разом із парламентарями вдасться провести відповідні заміни в Кабінеті Міністрів, та анонсував зміни серед керівників правоохоронних органів. Проте президент не уточнив, кого саме вони стосуватимуться.

Оновлення Кабміну вже обговорили із самою Юлією Свириденко. Вона фактично підтвердила, що йде з посади прем’єр-міністерки, подякувала главі держави за довіру та написала, що готова надалі служити країні. Верховна Рада не затверджувала програми діяльності уряду, тому Кабмін Свириденко не мав своєрідного річного імунітету від відставки. Хоча відповідний документ вносили в парламент восени 2025-го року. Такий поворот подій, схоже, став несподіванкою не лише для журналістів, а й, швидше за все, для самої прем’єрки. Адже ще кілька днів тому ми домовлялися про велике інтерв’ю.

То що все це може означати і чого чекати далі, йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

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Про що ідеться і чому така раптова відставка? Питань і версій в головах безліч від теорії змови до банальних слів — «не потягнула». Правда десь посередині. Та й викликів справді безліч: від внутрішніх — чого варта наприклад серія останніх провалів: бунт у Сихові, скандал у «Скелі», чи вибухи у Вишневому.

А тут щей міжнародні. І вирішувати їх класичними методами вже не виходить

«Мова йде про Сполучені Штати, які потребують нового рівня координації. І, вочевидь, Сверденко, як людина, яка до призначення на посаду прем’єра України займалася багато двосторонніми україно-американськими відносинами, має той і політичний досвід, і управлінський досвід, який дозволив би їй, можливо, вести цей переговорний процес з приводу „петріотів“, з приводу інших форматів реалізації, до прикладу, двосторонніх ресурсних угод, які були підписані, на більш системному, постійному, повноцінному рівні», — каже політолог Максим Джигун.

А Дональд Трамп дуже любить знаки уваги з боку своїх партнерів, які з усією серйозністю ставляться до якихось перемовин, зазначає політолог.

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Окремо відзначив президент і підготовку до зими. Як прем’єр-міністерка, Юлія Свириденко координувала загальнодержавну підготовку до зими як один із головних пріоритетів Уряду. Її зона відповідальності: виділення коштів на захист критичної інфраструктури, контроль за створенням планів енергостійкості в регіонах та забезпечення населення теплом та світлом.

Можливо не впоралася? Хто зна. Утім президент зазначив, що «має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України.» Доречі, в офіційних соціальних мережах президента керівник «Нафтогазу» отримав від Володимира Зеленського купу високих оцінок роботи. Тож варто прослідкувати за майбутньою кар’єрою Сергія Корецького.

«Юлія Свириденко — це продовження в принципі політики, яку проводив і Денис Шмигаль. Не дуже значна кількість ініціатив, підтримка всіх ініціатив які йшли з Офісу президента. Безпосередньо від Зеленського. Зокрема фінансової підтримки — зимової тисячі», — зауважує економіст Ілля Несходовський.

Так, власне президент розпускає абсолютно лояльний до себе уряд. Утім перед оголошенням трансформації нинішнього Кабміну, Володимир Зеленський провів цілу низку зустрічей. Окрім, власне зустріччю із Юлією Свириденко.

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«Ми вже бачили сьогодні таку вже традиційну для президента перед прийняттям важливих рішень серію нарад з різними посадовцями, які можуть претендувати на роль прем’єра, зокрема, із Корецьким — очільником „Нафтогазу“. З Денисом Шмигалем відбулася зустріч президента. Тому багато-багато різних дискусій ведеться», — додає політолог Максим Джигун.

Також президент зустрівся із міністром МВС Ігорем Клименком. Михайлом Федоровим — міністром оборони. А також чомусь із мером Харкова — Ігорем Тереховим. Купу версій з приводу розвитку подій зараз висловлюють і в парламенті.

Посаду посла у США пророчить Юлії Свириденко народний депутат Ярослав Железняк. Водночас ЗМІ зазначають, що нинішня посол Ольга Стефанішина попросила про завершення служби з особистих причин.

Утім, за регламентом Юлія Свириденко лишається на посаді прем’єр-міністерки, доки Верховна Рада не проголосує за її відставку. Найшвидше, це може відбутися у вівторок. Так само, поки парламент не затвердить нових міністрів, нинішні лишаються із додатком в.о. — виконуючі обов’язки.

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«Чи вистачить голосів мовно більшості для того, щоб вирішити кадрові питання? Це питання відкрите. Цікаво буде подивитися, які ще політичні сили будуть підтримувати або не підтримувати», — розмірковує політолог Валентин Гладких.

Дата публікації 20:20, 12.07.26 Кількість переглядів 15 Зеленський розпускає уряд? Відставка Свириденко й топ кандидатів на посаду прем’єра!

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