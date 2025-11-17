Зеленський у Франції зустрівся з рибалками, які забезпечують українські міста антидроновими сітками / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції зустрівся із представниками асоціації Kernic Solidarites та Національного комітету рибалок Бретані та Франції, які забезпечують українські міста антидроновими сітками.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Ірина Кондрачук.

Під час зустрічі Зеленський розповів, що напередодні відвідав південь України, де рибальські сітки допомагають зберегти людські життя.

Зеленський у Франції зустрівся з рибалками, які забезпечують українські міста антидроновими сітками / © ТСН

«Для мене однаково (важливо — ред.) було сьогодні подякувати і людям, які роблять системи ППО, і простим людям, які з надзвичайним теплом нас підтримують. Вам, рибалкам, які за свої гроші більше 200 км (сіток) передали українським дорогам і створили безпекові логістичні маршрути. І це для нас дуже важливо. Ми високо це цінуємо», — сказав глава Української держави.

Зеленський у Франції зустрівся з рибалками, які забезпечують українські міста антидроновими сітками. / © ТСН

«Ви навіть не уявляєте, скільки людей було врятовано завдяки вашій допомозі», — додав він.

Зеленський у Франції зустрівся з рибалками, які забезпечують українські міста антидроновими сітками

Рибалки пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, адже їх надихає зразкова сміливість українського народу. У відповідь Зеленський подарував рибалкам президентські годинники, натомість вони презентували йому свою фірмову безрукавку.

Президент Зеленський у Франції подякував рибалкам за антидронові сітки та подарував презенти

Як раніше писав The Guardian, щороку французьки рибалки викидають близько 800 тонн зношених глибоководних сіток. Тепер ці списані сітки, зокрема ті, що традиційно використовувалися для вилову морського чорта, відіграють роль антидронового захисту на українському фронті. Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités вже відправила до України дві партії таких сіток загальною довжиною 280 кілометрів.

Нагадаємо, 17 листопада, у Парижі Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали важливу угоду для України — декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.