Зеленський заговорив про закінчення війни в Україні: політолог назвав реальну дату

Політолог Володимир Фесенко проаналізував, чи наближається війна Росії проти України до закінчення / © ТСН

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Днями президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News, що Україна підійшла дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну або принаймі зупинити її.

Водночас низка дописувачів саме цю новину прокоментували достатньо скептично, звертаючи увагу на те, що мовляв про яке наближення йдеться, коли армія РФ просувається на декількох напрямках.

Чому президент України заявив про ймовірне наближення закінчення війни під час російського літнього наступу — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку політичний експерт Володимир Фесенко.

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«Цю заяву треба сприймати не як політичний діагноз, не буквально. Не те, що ще трошки і війна закінчиться», — пояснює своє бачення ситуації Володимир Фесенко.

Та продовжує: «Це як сигнал. З одного боку — для внутрішньої аудиторії, тому що люди бачать — переговори зайшли в глухий кут, військова ситуація загострюється, обстріли загострюються. Мені здається, що президент хоче трошки заспокоїти, хоче сказати, що війна не без кінця».

На думку Фесенка, також ця заява спрямована на наших партнерів — на США та європейців, які нам допомагають комунікувати з адміністрацією Трампа.

«Для того, щоб прискорити переговорний процес та зробити його більш реалістичним, потрібно активізувати зусилля», — впевнений політолог.

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Крім того, він вважає, що президент України має на увазі два чинника: політичний, санкційний тиск на Росію, щоб зменшити її прибутки від продажу нафти.

«Саме це є головним джерелом фінансування війни. І відновлення постачання американської зброї. Я думаю, що це теж один з пріоритетів, який може і нам допомогти і стати сигналом для РФ. Головне — продемонструвати Путіну, що йому не вдасться виграти цю війну, примусити його до реальних переговорів», — каже Фесенко.

На питання про те, чи на тлі такої заяви українського президента не охопить велику кількість українців розпач через те, якщо війна продовжиться ще на невизначений час, Фесенко відповів так: «Дані соціології свідчать про те, що зараз знову зросла кількість людей, які готові терпіти продовження війни. У людей є більш реалістичне відчуття ситуації. Були сподівання, пов’язані з Трампом. Зараз це скоріш розчарування. Є проблеми через ускладнення військової ситуації. Але я б не сказав, що зараз є якісь завищені очікування. Вони були декілька місяців тому. Зараз немає. Люди розуміють, що треба і воювати, і виживати, і вирішувати побутові проблеми».

Що вирішується зараз

Володимир Фесенко також впевнений, що в Стамбулі продовжаться переговори, але в якому форматі — питання.

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«Будуть скоріше спроби продовження переговорів в Стамбулі. Вони продовжаться скоріш інерційно. У продовженні переговорів є інтерес всіх учасників. Найбільше зацікавлена Туреччина, тому що це працює на їхній міжнародний авторитет», — каже експерт.

За його словами, США зараз відійшли в сторону.

«Але я думаю, що вони будуть контролювати цей процес, спостерігати та підштовхувати, щоб він продовжувався. Руйнація переговорного процесу буде ударом і по ним. Не критичним, але буде розглядатися як невдача Трампа. Для нас важливо зберегти добрі відносини з Трампом — домовлятися про зброю, про санкції. А для цього треба бути в переговорах», — каже Фесенко.

Який інтерес для Путіна — про це політолог каже наступне: «Для нього переговори — це безумовно маскування, прикриття війни. Але заради комунікації з Трампом РФ буде продовжувати переговори. Те, що Путін зателефонував Трампу — свідчення того, що його гра з американським президентом продовжується. При цьому у всіх учасників є розуміння, що швидкого результату не буде».

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Чи продовжиться війна у 2026 році

Фесенко закликає не тішитись ілюзіями.

«Я б сказав, що є два варіанти. Перший: багато представників експертної спільноти вважають, якщо нам вдасться стабілізувати фронт восени, після російського літнього наступу, то саме восени, ближче до кінця року зможуть відновитися більш реалістичні перемовини про припинення вогню. Це більш оптимістичний варіант», — каже політолог.

На його думку, другий варіант стоється вже 2026 року.

«Вирішальним чином буде залежати від ситуації на фронті, від ситуації всередині Росії, від взаємовідношень Трампа з Путіним. Є версія, що Путін може піти на зустріч з Трампом не зараз, а наступного року, ближче до проміжних виборів до Конгресу. Можливо, саме тому президент України десь тиждень у спілкуванні з журналістами сказав, що війна може припинитися до червня наступного року», — резюмує Фесенко.

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Раніше повідомлялось про те, що Путін готує помсту.

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