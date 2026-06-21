Зеленський заявив про зміну позиції США щодо виробництва Україною ППО Patriot: що сказав Трамп

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Адміністрація президента США вперше дала позитивний сигнал щодо запиту України на отримання ліцензій для спільного виробництва сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Раніше офіційний Вашингтон уникав конкретики в цьому питанні.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю телеведучій ТСН Аллі Мазур, ділячись підсумками перемовин на полях саміту «Великої сімки» (G7) у Франції.

За словами українського лідера, прориву вдалося досягти під час двосторонніх перемовин із Президентом США Дональдом Трампом та державним секретарем Марко Рубіо. Американська сторона запевнила, що вирішить це питання для Києва.

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«Цього разу, до речі, це стало достатньо публічним, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Вперше, тому що завжди це було: „ну не знаємо“, „ну може бути, ми подивимось“», — наголосив Володимир Зеленський.

Україні потрібне особисте «ок» від Трампа

Глава держави пояснив, що потреба у розширенні виробництва є критичною, оскільки потужності в самих США наразі обмежені і складають не більше 700 ракет на рік. Раніше Вашингтон уже передав відповідні ліцензії Німеччині, яка розгорнула власне виробництво, і Україна вже підписала з Берліном великий контракт на постачання 600 ракет.

Наступним кроком має стати запуск ліній в Україні, яка має для цього весь необхідний потенціал.

«Всі погоджуються, що окрім німців в Європі ми маємо всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем „Петріот“. Для цього мені потрібні ліцензії від США. Потрібно зараз „ок“ особисто від Трампа — всі інші погоджуються», — резюмував президент України.

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Нагадаємо, розгортання ліцензійного виробництва американського озброєння безпосередньо на українській території є частиною стратегії Києва щодо забезпечення довгострокової безпеки держави та зменшення залежності від прямих постачань союзників.

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