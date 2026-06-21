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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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504
Час на прочитання
2 хв

Зеленський заявив про зміну позиції США щодо виробництва Україною ППО Patriot: що сказав Трамп

Володимир Зеленський заявив, що після Німеччини Україна має стати наступною державою, яка розгорне власне виробництво ракет для систем Patriot, і для старту наразі потрібне лише особисте погодження Дональда Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Адміністрація президента США вперше дала позитивний сигнал щодо запиту України на отримання ліцензій для спільного виробництва сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Раніше офіційний Вашингтон уникав конкретики в цьому питанні.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю телеведучій ТСН Аллі Мазур, ділячись підсумками перемовин на полях саміту «Великої сімки» (G7) у Франції.

За словами українського лідера, прориву вдалося досягти під час двосторонніх перемовин із Президентом США Дональдом Трампом та державним секретарем Марко Рубіо. Американська сторона запевнила, що вирішить це питання для Києва.

«Цього разу, до речі, це стало достатньо публічним, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Вперше, тому що завжди це було: „ну не знаємо“, „ну може бути, ми подивимось“», — наголосив Володимир Зеленський.

Україні потрібне особисте «ок» від Трампа

Глава держави пояснив, що потреба у розширенні виробництва є критичною, оскільки потужності в самих США наразі обмежені і складають не більше 700 ракет на рік. Раніше Вашингтон уже передав відповідні ліцензії Німеччині, яка розгорнула власне виробництво, і Україна вже підписала з Берліном великий контракт на постачання 600 ракет.

Наступним кроком має стати запуск ліній в Україні, яка має для цього весь необхідний потенціал.

«Всі погоджуються, що окрім німців в Європі ми маємо всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем „Петріот“. Для цього мені потрібні ліцензії від США. Потрібно зараз „ок“ особисто від Трампа — всі інші погоджуються», — резюмував президент України.

Нагадаємо, розгортання ліцензійного виробництва американського озброєння безпосередньо на українській території є частиною стратегії Києва щодо забезпечення довгострокової безпеки держави та зменшення залежності від прямих постачань союзників.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ відверто для МАЗУР! ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

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Дата публікації
Кількість переглядів
504
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