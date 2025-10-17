ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
3350
1 хв

Зеленський запропонував Трампу "тисячі дронів" в обмін на "Томагавки": що відповів лідер США

Трамп і Зеленський обговорили надання Україні ракет.

Марія Бойко
Доповнено додатковими матеріалами

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом запропонував США дрони в обмін на ракети.

Про це йшлось 17 жовтня під час зустрічі американського та українського лідерів.

«Ми маємо тисячі дронів нашого виробництва, нам бракує „Томагавків“. І ми просимо „Томагавки“. США має потужне виробництво та інші ракети поза „Томагавками“. Ми маємо працювати спільно з американськими виробниками. Буде якийсь обмін — ми маємо пропозиції», — сказав Зеленський.

На це Трамп відповів: «Так-так. Ми маємо багато дронів: свої випускаємо та закуповуємо. І вони (українці — ред.) роблять дуже хороші дрони. Війна дронів стала дуже актуальною. Дуже багато дронів було в Ізраїлі, і ми це робили з надзвичайно потужними дронами-літаками, реактивними дронами. Ми маємо забов’язання забезпечити нашу країну, бо хтозна, що трапиться. Я маю на увазі „Томагавки“. Ми хочемо припинити втрати тисяч життів», — заявив Трамп.

Раніше Трамп відповів, чи дозволить Україні бити вглиб Росії.

3350
