Зеленський зняв табу на удари по НПЗ: чого чекати від Путіна і до чого тут Трамп

Військовий експерт пояснив, чого Україні чекати від Путіна

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Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Про це заявив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що обмеження на ці атаки знято. Попри заяву президента США про взаємне припинення вогню, Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, коли Київ три дні утримувався від подібних ударів.

У Москві вже встигли відреагувати й брехливо заявити, нібито Україна порушує умови, озвучені Дональдом Трампом. Така реакція свідчить про те, що удари по НПЗ справді є надто болючими для Росії.

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Путін прагне, щоб війна тривала за його правилами. Саме тому в РФ намагаються створити видимість, нібито Україна відходить від домовленостей, хоча самі ж окупанти випускають по енергетичних об’єктах України десятки балістичних ракет, не кажучи вже про цілодобові атаки безпілотниками.

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Що ж зміниться після відновлення ударів по російських НПЗ, якими можуть бути наслідки та чи не спровокує це ще більшу ескалацію з боку Путіна.

Плюси та мінуси ударів по російській нафтопереробці

На думку військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, рішення відновити удари по російських НПЗ має як плюси, так і мінуси.

«З плюсів: це те, що ми будемо і далі руйнувати російські підприємства, які пов’язані з виробництвом паливно-мастильних матеріалів. Менше пального — менше грошей на війну та активні дій на фронті — попри усі заяви з Кремля. А негатив полягає у тому, що американці можуть через відновлення ударів по НПЗ в РФ, не тільки обмежувати передачу нам розвідувальних даних і Starlink, а й взагалі припинять це робити, вимкнувши супутниковий зв’язок», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Експерт додає, що обмеження з передачі розвідувальних даних вже спостерігалися під час чергової російської балістичної атаки на Київ, коли США не попередили нас про запуск ракет. Хоча Дональд Трамп із командою та Ілон Маск це заперечували, мовляв, нічого такого не відбувалося.

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«Насправді, відбувалося. Американці знизили ефективність передавання розвідданих. Умовно кажучи, якщо до цього вона була на 100%, то зараз залишилося десь 20%. І це, як по розвідувальним даним, так і по Starlink», — зазначає військовий експерт.

Нова хвиля ескалації та загрози з повітря

Генерал-лейтенант вважає, що відновлення ударів по російських НПЗ, ймовірно, спровокують додаткову ескалацію з боку Путіна.

«Це очевидно, що росіяни, а американці будуть їм у цьому допомагати, показуватимуть, що, мовляв, з Україною ні про що не можна домовитися, що ми не хочемо закінчувати війну, що треба міняти президента України, і далі, все інше, чітко по наративах авторства Путіна. А Трамп, який залежний від Путіна, все це, на жаль, повторюватиме», — каже Ігор Романенко.

Оцінюючи масштаби повітряної загрози, генерал-лейтенант зауважує, що ворог продовжує накопичувати ресурси.

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«Росія накопичує балістику для нових атак. Тому найближчим часом будуть більше бити балістикою і реактивними БПЛА, а тим часом готуватися до застосування малих крилатих ракет здатних летіти на 800 кілометрів. Звісно, якщо зуміють налагодити їх серійне виробництво. І це лише загрози з повітря», — наголошує військовий експерт.

Чого очікувати від виборів у США

На думку Ігоря Романенка, складний період триватиме щонайменше до 3 листопада — виборів до Конгресу США, однак чи стане легше після цього — питання відкрите.

«Все можливо. Гадаю, що, скоріш за все, республіканці точно втратять Палату представників, а там і Сенат. І тому, якщо це трапиться і там, і там, то президент Трамп стане „кульгавою качкою“, з обрізаними повноваженнями. Відбудуться відповідні зміни у Конгресі, де ми і зараз маємо певну підтримку. А взагалі 60% американців підтримують Україну у цій війні, яку розв’язала Росія», — переконаний експерт.

Криза ресурсів та проблеми з мобілізацією

Ба більше, Ігор Романенко підкреслює, що крім повітряних ударів Росія може активізуватися і на фронті, де ситуація залишається складною через брак людського ресурсу.

«Ми у дуже складній ситуації на фронті. Чудово, що нам вдалося провести операцію „Вівальді“. Але дуже погано, що вона тривала аж чотири місяці. А чому так довго? Тому що немає ресурсу. Операцію виконали талановито, з точки зору військових дій, але держава не забезпечила війська відповідним чином, людьми. Тому операції, які займають декілька тижнів, наші військові змушені виконувати декілька місяців», — зауважує генерал-лейтенант.

Він також вказує на суттєві проблеми з проведенням мобілізації.

«Ресурсу не вистачає. А чому? Тому що не виконується наше законодавство. До тих пір поки командування Сухопутних військ буде займатися мобілізацією, а поліція з боку спостерігатиме за роботою ТЦК — справи не буде. У нас міняють міністрів, а суть мобілізації не змінюється. А якщо суть і законодавство не змінюються — значить страждаємо ми всі. А Сили оборони не можуть виконувати свої функції в повній мірі», — резюмує Ігор Романенко.

Дата публікації 16:00, 15.10.26 Кількість переглядів 368 ТСН 16:00 новини 15 жовтня! Найстрашніший удар по Кропивницькому! Україна відновлює атаки на НПЗ!

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