Зеленський зробив заяву про вміст пакетів зброї для збереження України

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумки переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, пояснивши, чому не може предметно назвати обсяги та повний перелік зброї для Києва.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук на пресконференції.

Журналістка поцікавилася, що передасть Франція і що закуповуватиме Україна?

«Хотілося б почути від вас предметно так само. Що нам все-таки треба, щоб запобігти новим наступам, щоб зберегти те, що ми маємо?» — запитала Кондрачук.

«Предметно перерахувати не будемо. Ми не готуємо ворогів, щоб вони розуміли об’єми пакетів, якими нас підтримують ті чи інші держави. Кількість ракет, деякі загальні речі про ракети і про кількості того, що можна казати, ми говоримо. Про деякі речі ми просто не маємо права говорити», — відповів Зеленський.

Він додав, що про деякі речі повідомляється трішки пізніше, коли відповідне обладнання вже перебуває на українській території. Глава держави пояснив, що «все це загроза, навіть логістика тих чи інших постачань — це загроза для ударів».

Що Україна отримає від Франції?

«Тому є сильний пакет оборони, підтримки України, є Rafale — і тут я впевнений, що це історичне рішення, що нас можна посилювати», — зазначив президент України.

Він акцентував, що для України будується «дуже серйозний» повітряний флот.

«Наприклад, ті пілоти, які мають практику вже на Mirage, ми прекрасно все знаємо, що вони не будуть витрачати рік на навчання на майбутніх Rafale, а будуть дуже швидко переходити. І ми про це говорили ще до цього. І таких речей дуже багато», — розповів Зеленський.

Висловився він і про постачання Україні від Франції модернізованих систем протиповітряної оборони SAMP/T.

«Далі ми говоримо про нове покоління SAMP/T. Ми працюємо SAMP/T, дякую, Еммануелю, і нове покоління — це дуже серйозний рівень. Ви знаєте, що ми працюємо з Patriot проти балістики, новий рівень SAMP/T — це проти балістики ворога. І я не можу казати вам про дати постачання цього продукту, який для нас дуже важливий», — наголосив президент.

Нагадаємо, що 17 листопада у Парижі Зеленський та Макрон підписали декларацію про наміри щодо співпраці у сфері оборонного озброєння. Документ передбачає, що Україна зможе придбати низку зразків військової техніки, зокрема 100 винищувачів Rafale F4 до 2035 року, системи SAMP-T, радари, ракети класу «повітря–повітря» та авіабомби.