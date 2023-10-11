Землетрус в Україні: чому поштовхи відчули на Закарпатті та Львівщині і чи можливе повторення

В Україні напередодні відчули наслідки землетрусу, який стався у словацькому містечку Гуменне. Поштовхи чули по всьому Закарпаттю і навіть на Львівщині.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Денищук.

Землетрус стався на Закарпатті та Львівщині: причини

Землетрус магнітудою 5,5 балів стався у містечку Гуменне у Словаччині, що за 60 кілометрів від Ужгорода. Проте майже одразу поштовхи відчули на Закарпатті та навіть Львівщині. Їхня сила була не більше чотирьох балів, проте цього вистачило, щоб захиталися речі у кімнатах. А в деяких оселях з'явилися тріщини на стелі і стінах.

Епіцентр землетрусу 9 жовтня. Фото: скриншот

Поштовхи в Словаччині зафіксували на глибині понад 20 кілометрів і саме через це, пояснюють сейсмологи, коливання дійшли аж до Львівщини.

"Чим глибший землетрус, тим більшу поверхню він охоплює. І тому ми так гарно його відчули", - каже завідувачка сейсмічної станції Ужгорода Світлана Плішко.

Через землетрус можливі повторні поштовхи

Для Закарпаття, кажуть фахівці, землетруси – явище звичне. Тільки за цей рік регіоном трусило понад три десятки разів. Проте зазвичай поштовхи настільки малі, що люди їх не помічають

"Закарпатська область – сейсмічно активна область, яка має 5 сейсмічно активних розломів. Коли менш інтенсивна сейсмічна активність - відбувається до 20 землетрусів на рік, коли більш інтенсивна – до 70", - каже завідувачка сейсмічної станції Ужгорода Світлана Плішко.

Землетрус 9 жовтня

Землетрус, який стався напередодні, може спровокувати повторні підземні поштовхи, кажуть сейсмологи. Пояснюють, що тектонічні плити після ударів стають на місце впродовж кількох днів. Сила коливань має бути меншою, але спрогнозувати її точно неможливо, тому рятувальники нагадують заходи безпеки.

Що робити під час землетрусу

"В принципі дії такі самі, як під час повітряної тривоги: ставати під опорами несучих стін, в коридорах або ванних кімнатах. Якщо це відбувається під час руху автомобіля – треба зупинитися, відкрити двері, але не виходити – перечекати цей землетрус", - каже начальник головного управління ДСНС на Закарпатті Роман Гудак.

Та навіть в разі сильного землетрусу боятися великих руйнувань не слід, кажуть у військові адміністрації. Багатоповерхівки на Закарпатті будують з врахуванням сейсмічності і постійно перевіряють їх на наявність тріщин у фундаменті.

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Нагадаємо, 9 жовтня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 4,5 балів за шкалою Ріхтера.

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