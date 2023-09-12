Землетруси, урагани та пожежі: в яких країнах світу масово гинуть люди через природні катаклізми (фото, відео)

Землю сколихнули руйнівні катаклізми протягом останніх місяців. Мешканці у різних країнах відчули на собі потужні удари стихії – люди масово гинуть через землетруси, паводки, шторм та лісові пожежі.

ТСН.ua зібрав останні новини про наслідки катаклізмів у світі.

Лівію, Грецію та Болгарію накрив потужний шторм "Даніель"

У Лівії внаслідок потужного шторму "Даніель" загинули понад 2000 тисячі людей. Катастрофу спричинив обвал греблі – рівень води сягнув понад 3 метри. В море змило цілі квартали з їхніми жителями.

У Лівії внаслідок потужного шторму загинули тисячі людей

У Лівії стався потужний шторм

У Греції сильні дощі та повені забрали життя щонайменше 10 людей у центральній та північній частині країни і завдали збитків на мільярди євро, знищивши майно та залишивши великі території без електрики та води.

Двоє людей загинули внаслідок повені у муніципалітеті Царево, у сусідній Болгарії. У постраждалому регіоні було оголошено надзвичайний стан, а ЗМІ повідомили про евакуацію 60 осіб.

Китай йде під воду через зливи

Китай восьмий день страждає через зливи, спричинені тайфуном Хайкуй, а тепер тропічним штормом. Низинні райони затоплені, дороги та люди заблоковані.

Злива в Китаї / Фото: Associated Press

Затоплені вулиці в Китаї. / Фото: Associated Press

У малоповерхових будинках в регіоні Гуансі вода стоїть на рівні понад 2 метри. Рятувальники евакуювали звідти людей. У деяких районах зливи призвели до зсувів, які руйнували дороги та обвалили мости.

Потужний шторм в Іспанії

В Іспанії через потужний шторм загинуло вже пʼятеро осіб. Місцева влада повідомляє, що у провінції Толедо, на південь від Мадрида, знайшли тіла трьох чоловіків. Тіло одного загиблого виявили у гаражному ліфті, іншого – в автомобілі. Крім того, тіло 50-річного чоловіка було витягнуто зі стоку.

Влада наразі шукає чоловіка, який подорожував з дружиною і двома дітьми в регіоні Мадрида в неділю ввечері. Автомобіль сімʼї був знесений водами річки Альберче, яка вийшла з берегів. Дружина та донька змогли врятуватись, а син кілька годин просидів на дереві, звідки його евакуювали рятувальники.

Пожежі в Греції стали наймасштабнішими в історії ЄС

У Греції внаслідок пожеж вигоріло 73 тисячі гектарів лісів. Вони стали наймасштабнішими в історії Євросоюзу. Наприкінці липня стало відомо про перших жертв. Двоє з них — пілоти літака Canadair CL-215, що розбився на острові Евія під час гасіння вогню. Їм було 34 і 27 років. Тіло ще одного загиблого знайшли в хатині у важкодоступному районі на острові Евія.

Згоріли автівки після пожежі у Греції / Фото: Associated Press

Лісові пожежі у Греції / Фото: Associated Press

Пожежа на Гавайях

На гавайському острові Мауї лісові пожежі розпочалися ще 10 серпня. Кількість загиблих перевищила 100 осіб. Сотні людей все ще вважаються зниклими безвісти.

Як розповів українець Андрій Алєвсєєвич, який три роки проживає на острові, пожежа спалахнула дуже близько біля його оселі.

Пожежа на Гавайях / Фото: Associated Press

Пожежа на Гавайях / Фото: Associated Press

Пожежа на гавайях / Фото: Associated Press

"Вона зупинилася за 400-х метрів біля мого будинку", - сказав Андрій.

Чоловік також прихистив дівчину, якій через стихійне лихо довелося рятуватися від пожежі.

Руйнівний землетрус у Марокко

У Марокко ввечері 8 вересня стався потужний землетрус у горах Високого Атласу. Його магнітуда склала 6,8 бала. Станом на 11 вересня кількість загиблих зросла до майже 2500 осіб. Кількість постраждалих становить близько 2 476 осіб.

Потужний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі

Більшість смертей продовжує фіксуватися в провінції Аль-Хауз - 1 452 смерті, за нею йдуть Тарудант (764), Чічауа (202) і Марракеш (18).

Наслідки землетрусу в Марокко / Фото: скриншот

Зруйновані будівлі в Марокко. / Фото: Associated Press

Жінки на руїнах будинку в Марокко. / Фото: Associated Press

Рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість медикам дістатись до постраждалих. У гірських селах люди досі можуть перебувати під завалами.

Землетрус у Марокко вбив понад 2 тисячі людей

Повінь у Туреччині

У середу, 6 вересня, у Стамбулі сильні дощі призвели до затоплення вулиць і будинків. Упродовж шести годин на місто звалилася місячна норма опадів. Внаслідок повені п'ятеро людей загинули і одна зникла безвісти в провінції Кіркларелі поблизу кордону з Болгарією та Грецією. Місцева влада повідомила, що ще двоє людей загинули і 31 отримала поранення в районах Башакшехір і Кючукчекмедже на півночі Стамбула.

На стоянці літаків аеропорту Стамбула внаслідок удару блискавки постраждали двоє робітників, які були доправлені до лікарні. Також була затоплена митниця Халкалі.

Повінь у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya

Повінь у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya

Повінь у Бразилії

На півдні Бразилії панував сильний шторм, в результаті якого щонайменше 50 муніципалітетів у двох південних штатах постраждали, а приблизно 80% міста Мусум опинилося під водою. За інформацією місцевої влади понад тридцять людей загинули.

Шторм в Іспанії

Іспанію накрила негода зі шквальним вітром, проливним дощем, блискавками та градом. У каталонському муніципалітеті Альканар у неділю, 3 вересня, за даними метеорологічної служби, випало 215 міліметрів опадів.

У понеділок, 4 вересня, у Мадриді наслідки шторму продовжували впливати на роботу метрополітену та дорожній рух. Загалом через потужний шторм загинуло пʼятеро осіб, інфраструктура населених пунктів зазнала руйнувань.

Тайвань накрив тайфун

Тисячі будинків було знеструмлено тайфуном Хайкуй на півдні та сході Тайваню. Як повідомляє Reuters, через стихію на острові було закрито школи та підприємства, а внутрішні авіалінії скасували майже всі польоти.

Тайфун досяг суші в неділю, 3 вересня, в гористій і малонаселеній частині острова далеко на південному сході, а потім перемістився на південь.

Рятувальники повідомили про 116 постраждалих в результаті стихії, ймовірно один чоловік, якого знайшли на узбіччі дороги в Тайтуні, став жертвою урагану.

Нагадаємо, цього року Земля пережила найспекотніший серпень – це було найспекотніше літо в Північній півкулі. Серпень наблизився до смертельних температур.

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