- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 613
- Час на прочитання
- 2 хв
Землетруси, атака на російську ФСБ та пожежа в порту: що зараз відбувається в окупованому Криму
Біля Севастополя зафіксували сім землетрусів, а Сили оборони завдали ударів по об’єктах окупантів у Криму.
Біля Севастополя сьогодні вранці сталося одразу сім землетрусів. Поштовхи магнітудою від трьох з половиною до семи з половиною балів зафіксували в Чорному морі — за тридцять кілометрів від міста.
Своєю чергою Сили оборони України теж трохи потрусили об’єкти на території окупованого Криму. Вибухи, за даними місцевих пабліків, лунали в Армянську, Феодосії та тому ж таки Севастополі. Зокрема, повідомляють про влучання по будівлі прикордонної служби ФСБ в Армянську.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Енергетична криза та запровадження обмежень на півострові
У Севастополі запровадили віялові відключення світла, перебої з електрикою фіксують і в Ялті та інших містах півострова. Через паніку, спричинену блокадою, у Криму запровадили обмеження на продаж харчів.
Також у Севастополі запровадили фактично комендантську годину. Місцевий гауляйтер оголосив про те, що:
магазини працюватимуть до восьмої вечора;
після 21 години припинить рух громадський транспорт;
вуличне освітлення вимикатимуть.
Логістичний колапс і паливна блокада з обох боків мосту
Триває і паливна блокада Криму. Уражень зазанали об’єкти по обидва боки Керченського мосту. Після ударів по Керчі в неділю там палає нафтовий комплекс з перевалки мазуту, скрапленого газу та світлих нафтопродуктів.
А з іншого боку, у Краснодарському краї, знищено морську логістику для перевезення пального. В морі біля порту Кавказ у неділю палали одразу три пороми. У Севастополі бензин взагалі зник із вільного продажу.
Російські туристи скаржаться, що опинились у пастці в окупованому Криму. Вони не можуть виїхати через відсутність пального та обмежене залізничне сполучення.
Попередження від Сил безпілотних систем
Очільник Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді перепросив в українців, які мешкають на окупованому півострові, за тривогу, закриті мости та стрес.
Водночас він попередив, що далі у Криму буде ще веселіше.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 22 червня | ВБИВСТВО підлітка і ЙОГО РІДНИХ! Вибух у Катарі! Відставка Стармера