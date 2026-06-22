Землетруси, атака на російську ФСБ та пожежа в порту: що зараз відбувається в окупованому Криму

Наслідки атаки на Керч / © Supernova+

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Біля Севастополя сьогодні вранці сталося одразу сім землетрусів. Поштовхи магнітудою від трьох з половиною до семи з половиною балів зафіксували в Чорному морі — за тридцять кілометрів від міста.

Своєю чергою Сили оборони України теж трохи потрусили об’єкти на території окупованого Криму. Вибухи, за даними місцевих пабліків, лунали в Армянську, Феодосії та тому ж таки Севастополі. Зокрема, повідомляють про влучання по будівлі прикордонної служби ФСБ в Армянську.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Енергетична криза та запровадження обмежень на півострові

У Севастополі запровадили віялові відключення світла, перебої з електрикою фіксують і в Ялті та інших містах півострова. Через паніку, спричинену блокадою, у Криму запровадили обмеження на продаж харчів.

Також у Севастополі запровадили фактично комендантську годину. Місцевий гауляйтер оголосив про те, що:

магазини працюватимуть до восьмої вечора;

після 21 години припинить рух громадський транспорт;

вуличне освітлення вимикатимуть.

Логістичний колапс і паливна блокада з обох боків мосту

Триває і паливна блокада Криму. Уражень зазанали об’єкти по обидва боки Керченського мосту. Після ударів по Керчі в неділю там палає нафтовий комплекс з перевалки мазуту, скрапленого газу та світлих нафтопродуктів.

А з іншого боку, у Краснодарському краї, знищено морську логістику для перевезення пального. В морі біля порту Кавказ у неділю палали одразу три пороми. У Севастополі бензин взагалі зник із вільного продажу.

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Російські туристи скаржаться, що опинились у пастці в окупованому Криму. Вони не можуть виїхати через відсутність пального та обмежене залізничне сполучення.

Попередження від Сил безпілотних систем

Очільник Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді перепросив в українців, які мешкають на окупованому півострові, за тривогу, закриті мости та стрес.

Водночас він попередив, що далі у Криму буде ще веселіше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 22 червня | ВБИВСТВО підлітка і ЙОГО РІДНИХ! Вибух у Катарі! Відставка Стармера

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