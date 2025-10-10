Земля в обмін на обід: на Сумщині керівництво будинку для літніх людей вимагає паї у стареньких

На Сумщині спалахнув скандал через земельні паї / © Фото з відкритих джерел

До ТСН звернулись мешканці прифронтової Сумщини і розповіли, що місцевому будинку для літніх людей керівниці вимагають із своїх клієнтів майно та землю, в обмін, нібито на покращення умов проживання. Наша знімальна група вирушила туди і на місці виявила ще одну аферу — значно більшу і в якій були задіяні місцеві депутати.

В яких умовах живуть літні люди

Сумщина. Село Синівка. Ґанок будинку-інтернату для громадян похилого віку. Місцеві мешканці виходять на ранкову прогулянку. Колишньому комбайнеру Іван Івановичу 75 і він скаржиться, що пенсію він отримує, проте годують їх тут не дуже добре.

Потрапив сюди пан Іван, за його словами, після поранення — 2 роки тому наїхав на міну. Його доньки не могли постійно доглядати за татом, тож із лікарні перевезли його сюди. За кілька днів перебування йому подзвонили і запропонували, так би мовити, угоду — передати земельний пай. Він відмовився і заручився підтримкою доньок

Пан Володимир — сусід Івана Івановича. Колишньому військовому — 70 років. Сюди прийшов через сімейні обставини — жартує, втік від дружини. Він теж віддає адміністрації дві третини своєї військової пенсії. Кишенькових грошей, що лишаються, не вистачає — тож змушений шукати підробітки.

Так само як і Івану Івановичу, пану Володимиру пропонували покращити умови проживання.

Таку ж історію розповідає ще одна пані. Її евакуювали з півночі Сумської області. Будинок знищили росіяни, а паї залишилися в сірій зоні. Під час нашої розмови вона згадує про свою співмешканку Наташу, у якої поки що є земля.

Реакція директорки закладу

Поки чекаємо, з’являється директорка закладу Ольга Семеліт, вона ще й місцева депутатка. Наші співрозмовники стверджують, що саме вона причетна до земельних махінацій.

За інформацією джерел ТСН — землю від мешканців цього будинку для людей похилого віку оформлено, зокрема, і на доньку та зятя пані директорки. Вона ж каже., що зять пішов із родини. А от про землю, записану на її доньку — не знає.

Згідно із реєстром нерухомого майна 11 земельних ділянок належать Жанні Фадеєвій, яка є донькою пані Ольги. А її колишньому зятю — Максиму Фадеєву — вісім. У судовому ж реєєстрі можна знайти ухвалу, за якою Жанна, за клопотанням адвокатів, просить оформити на неї спадщину від сторонніх людей. Підстава — заповіт, складений у місцевій лікарні.

Директорка проводить журналістам екскурсію закладом і мешканців, яких зустрічаємо, перепитує, чи не вимагали у них землю в обмін на покращення проживання.

У закладі понад сотні мешканців. І серед тих, хто відповідає, що в них є земельні паї, є ті, хто сюди переїхав з сірої зони, отже угіддя там поки що не приваблюють.

Що каже адвокат

Вимагати із пенсіонерів земельний пай в обмін на покращення умов утримування — є кримінальним злочином. Адвокат із земельних питань і один з авторів земельного кодексу Віктор Кобилянський пояснює чому.

«У даній ситуації відчуваються певні ознаки шахрайства. Тобто, це заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою», — каже він.

За законодавством, людина похилого віку справді може укласти договір довічного утримання. Але в даному випадку, наголошує адвокат, угода має бути укладена із закладом як із юридичною особою. Інакше, дії працівників закладу можуть бути розцінені саме як шахрайство.

«Поясню, чому я бачу тут елементи шахрайства. Тому що людині пропонують кращі умови в цьому будинку перестарілих. Тобто нібито договір з будинком перестарілих. Хоча договору формально немає. Але заповіт на земельну ділянку людина складає не на цей будинок, До речі, нормально можна на юридичну особу написати заповідь, а не на конкретну посадову особу чи її родичів», — каже юрист.

Яке покращення умов пропонують літнім людям

Яке ж покращення умов проживання може бути в цій комунальній установі — цього під час екскурсії ми не побачили. За 75 відсотків від пенсії — скрізь бруд, грибок на стінах та жахливий запах. На складі продуктів чимало від гуманітарної допомоги.

За словами пана Володимира, «гуманітарку» сюди привозять регулярно. Але на раціон це не впливає.

Як у людей відбирають землю

Вже поза межами цього будинку, просто на вулиці ми зустріли одну з мешканок села. Відкрито говорити вона побоюється, але стверджує — теж стала жертвою земельної оборудки.

«Померли мої батьки, в мене є також сестра, через пів року ми вступили у спадщину. Подали до нотаріуса заяви, так вийшло, що я оформила свій спадок, а сестра не оформила. Не встигла, виїхала за кордон», — каже вона.

Нотаріус пояснив їм, що спадкова справа відкрита і дооформити майно вони зможуть і пізніше. Але у березні 2023 року місцеві депутати на сесії ухвалили рішення: особою, яка управляє спадщиною і є орендодавцем ділянок сільськогосподарського призначення, є Синівська сільська рада.

Простими словами, неуспадковану землю відібрали.

Виявляється, за рішенням цієї сесії Синівської сільради на балансі громади опинилося 670 гектарів, які після цього віддали в оренду місцевому фермеру за ціною в декілька разів меншою від ринкової.

Юрист пояснює, що такі дії місцевих депутатів незаконні. Громада може взяти на баланс землю виключно за рішенням суду. В даному випадку, до суддів не звертались.



«Вона зобов’язана звернутися до суду з позовом про визнання спадщини від умерлою. Це можна розцінювати як самоправство. Самоправство, перепрошую, це кримінальний злочин, передбачений Кримінальним кодексом України. І, цілком зрозуміло, що це зроблено не просто рішенням місцевого голови, а через сесію для того, щоб розмазати відповідальність, це ж депутати проголосували», — каже юрист.

Що каже голова сільради

До того ж здавати в оренду комунальні землі напряму — заборонено законом, каже адвокат. Скликав ту сесію і підписував усі документи голова Синівської сільради Олег Тихоненко. Ми знаходимо його на робочому місці.

Олег Тихоненко / © ТСН

Спочатку він перевіряє наші документи. Потім удає, що не розуміє запитань.

Переповідаємо йому історію нашої героїні. Нагадуємо про рішення Синівської сільської ради від березня 2023 року. Він знову робить вигляд, що не знає про що йде мова.

Гектар землі сільськогосподарського призначення у цій частині Сумської області коштує майже дві тисячі доларів. Оренда такого гектара — близько ста доларів на рік. Відповідно вартість шестисот сімдесяти гектарів землі — понад мільйон доларів. Або майже 70 тисяч доларів на рік за оренду.

Погрози журналістам

Ми прощаємось, і коли Олег Тихоненко вирішив, що наша камера вимкнена, починає погрожувати.

“Я зараз додзвонюся, щоб вас там прийняли”.

“Ви нам погрожуєте що нас приймуть?”

“Послухайте мене уважно. Я вам категорично забороняю знімати будівлі, назви будівлі, і виставляти в мережу, так як я вважаю”.

ТСН направила запит до поліції із проханням роз’яснити ситуацію із земельними питаннями в Синівській громаді. Минуло понад десять днів, жодних відповідей чи коментарів від правоохоронців ми не отримали.

