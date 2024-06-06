"Земля під ногами затряслась": що відбувається через рік після підриву Каховської ГЕС

Одразу після катастрофи припускали, що тут буде або мертва земля, або болото на багато років. Але нині є всі ознаки того, що природа Великого Лугу відновлюється швидкими темпами.

6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС. Ця катастрофа шокувала усіх не лише в Україні, але і в світі. Вода зносила все на своєму шляху – людей, тварин, будівлі... Ця трагедія розділила життя Херсонщини на до і після.

Минув рік... Що відбувається зараз на місці Каховського водосховища, чому екологи шоковані, що влада планує робити з цією територією у майбутньому та чому це місце вважається сакральним для українців – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA

Підрив Каховської ГЕС

Ці кадри шокували весь світ! 6 червня 2023 року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Велика вода зносила все на своєму шляху, руйнувала житлові будинки, споруди, промислові і комерційні об’єкти. Місцевих жителів почали евакуйовувати.

Окупанти на цьому не зупинилися і почали обстрілювати людей, що намагалися виїхати до безпечних місць.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори станції. Як росіяни підірвали об'єкт, який неможливо було зруйнувати – розповів Олег Пащенко, директор Каховської ГЕС. Він каже, що це міг зробити лише вибух зсередини:

"Зроблено так, що її неможливо було зруйнувати. За розрахунками було, що – пошкодити, не зруйнувати, не знищити, як це було зроблено. Це три авіаційні бомби по 500 кілограмів і в одне місце треба було попасти. Там ще й вода, вона б амортизувала все. Ми бачимо зйомки, що третій, четвертий гідрегат – там максимально потрощили, там стіни просто склалися".

Буданов про підрив Каховської ГЕС

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов розповів моторошні деталі, як окупанти планували та реалізували цей теракт.

Побоюючись наступу української армії влітку на півдні, 6 червня 2022 року Росія вчинила небачених досі масштабів злочин екоциду. Знищила заздалегідь спланованим проведеним вибухом Каховську гідроелектростанцію. До терористичного акту напряму причетна 205-та окрема мотострілецька козача бригада сухопутних військ російської армії, яка на той час контролювала ГЕС.

Своєю чергою експерти назвали підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою в Європі, а екологи порівняли трагедію з вибухом атомної бомби чи аварією на АЕС.

Сила Великого Лугу

Одразу після катастрофи, що призвела до загибелі людей та знищення природи, лунали сумні прогнози. Припускали, що тут буде або мертва земля, або болото на багато років. Але нині є всі ознаки того, що природа Великого Лугу відновлюється швидкими темпами. Сам факт розміщення Запорізької Січі на території Великого Лугу робить цю місцевість одним з найважливіших природно-історичних об’єктів для України, запевняє вчитель історії Артур Бабенко у проєкті "Уроки історії у Сніданку з 1+1.

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І хоча ця частина долини Дніпра є колискою української державності і місцем концентрації колосальної історичної та археологічної спадщини, саме цей об’єкт є практично невивченим істориками та археологами. Єдиної думки про те, що робити з цією територією, немає. Енергетики хочуть відбудовувати ГЕС, натомість природоохоронці закликають відродити Великий Луг як природний заповідник і об'єкт історичної пам’яті.

Ба більше, природа теж сказала своє слово. Минув рік і на місці Каховського водосховища утворилося унікальне явище, яким захоплюється еколог Вадим Манюк – 150 тис. га вербового лісу. Він сподівався на місці Каховського моря побачити якісь відкриті ділянки ґрунту та хоча б маленькі озера, а побачив суцільне море верби. Про це еколог розповів в інтерв'ю "Суспільне Дніпро".

Виявилось, що умови, які утворилися на дні Каховського моря після знищення ГЕС, ідеальні для проростання верби.

Якщо дивитись на ліс в цілому, каже еколог, то він однорослий – у середньому рослини, які зростають, досягли 2,5–3,5 м у висоту. Вадим Манюк зауважив, що все, що на цьому місці могло прорости, вже проросло.

Одразу від берега колишньої водойми тепер йде суцільна стіна верби, поряд із нею помітна вузенька смуга очерету, подекуди видніються окремі рослини напівбур’янових видів і навіть щавель.

Шпарини, які утворилися на дні Каховського водосховища через пересихання мулу, також виконують екологічну функцію, каже Вадим Манюк. З них проростає мох і навіть каркаси.

Такого явища не було 65 років

Нагадаємо, що раніше у Мережу потрапили супутникові знімки, де значна частина Каховського водосховища була вкрита водою. Причини такого явища також пояснив еколог Вадим Манюк. Він запевнив, все що відбувається – тільки на користь екосистемі місцевості. Ба більше, такого явища не спостерігалось більш ніж 65 років.

Супутниковий знімок, де значна частина Каховського водосховища була вкрита водою

За його словами, вода у Каховському водосховищі позитивно вплине на екологію. Тому що всі екосистеми, які зараз відтворюються фактично на місці водосховища на місці, де був Великий Луг, це екосистеми, пов'язані з водою.

Як бачимо, води вистачило і наразі ми можемо бачити унікальне явище – 150 га Каховського "моря" верби.

До слова, уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд. Цільове призначення землі Каховського водосховища змінювати не будуть. Про це йдеться у постанові уряду. Рішення буде чинним на період дії воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення чи скасування.

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